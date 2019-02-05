Сотрудники Научно-исследовательского института исламоведения Бишкека провели исследование по Кыргызстану и попробовали изучить факторы уязвимости и устойчивости молодежи к радикализации. Исследование опубликовано на портале Сentral Аsia Аnalytical Network (CAAN).
Для Таджикистана проблема радикализма и экстремизма так же актуальна и поэтому мы считаем полезным публикацию материала и изучение опыта соседей.
Молодежь занимает особое место в процессах радикализации. Даже названия некоторых террористических групп отражают это, например, «Талибан» означает «студенты», а «Аль-Шабаб» означает «молодые люди».
В Кыргызстане, как и во многих других странах, молодежь сегодня отчуждена от политической и экономической жизни: старшее поколение занимает все основные позиции во власти, в то время как молодые люди не участвуют в принятии решений, мало доверяют государственным институтам и испытывают трудности с поиском работы и получением качественного образования. Чувствуя себя обделенными, некоторые молодые люди становятся открытыми к более радикальным способам борьбы с существующими институтами власти.
Молодежь является социальной группой с самым высоким протестным потенциалом, как показывает история студенческих протестных движений во всем мире. Кроме того, на этом этапе жизни молодые люди начинают серьезно осознавать свою идентичность, и их открывающиеся «когнитивные окна» являются потенциальными каналами для поглощения радикальных идей. Все эти факторы объясняют, почему молодые люди являются одними из наиболее уязвимых к взаимодействию с различными радикальными, экстремистскими и террористическими организациями.
Радикализм часто влияет на нестабильные общества с переходной экономикой, такие как Кыргызстан, и приводит к их дальнейшей дестабилизации. Если правительство не сможет его нейтрализовать, радикализм может перерасти в экстремизм и терроризм. Тем не менее, вопрос радикализации молодежи по-прежнему недостаточно изучен.
В этом исследовании по Кыргызстану авторы попробовали изучить факторы уязвимости и устойчивости молодежи к радикализации посредством общенационального опроса более 1050 человек (до 29 лет) в семи областях Кыргызстана, используя обширный набор методов исследования и количественных и качественных инструментов. Анализ проводился в пяти сферах жизни молодежи, связанных с радикализацией: 1) чувство несправедливости, 2) политическая, 3) религиозная, 4) социальная и 5) психологическая. Опрос проводился среди пяти основных групп респондентов: школьники (35%), учащиеся медресе (25%), учащиеся ВУЗов (19%), работающие (15%) и неработающие (7%). Исследование также включало глубинные интервью с молодыми людьми, экспертами и другими специалистами.
Результаты исследования показывают, что радикализация в Кыргызстане является очень сложным явлением, связанным со многими аспектами жизни молодых людей: каждая сфера имеет своеобразную связь с радикализацией, а также существует множество связей между сферами.
Чувство несправедливости
Наше исследование показывает, что чувство несправедливости является наиболее важным фактором уязвимости к радикализации.
Молодые люди, подвергшиеся дискриминации, имеют самые высокие показатели, особенно молодые люди, подвергшиеся дискриминации со стороны государственных и правоохранительных органов. Такие молодые люди имеют гораздо большее желание отомстить и чаще оправдывают насилие в различных целях, включая религиозные.
Молодые люди в Кыргызстане растут, видя вокруг себя социальную и государственную несправедливость и очень высокий уровень коррупции. Они называют коррупцию и низкую мораль основными проблемами кыргызского общества и рассматривают государственные институты как хищников, использующих свои привилегированные позиции, чтобы заработать деньги на остальной части общества.
На вопрос «Считаете ли вы наше государство справедливым?» – 56% дали отрицательный ответ. Мы закодировали и суммировали объяснения респондентов в следующей таблице.
Тема коррупции и государственного хищничества составляет основу радикальных идей многих молодых людей. Члены радикальных организаций могут использовать такие темы для вербовки молодых людей, обещая им справедливую исламскую альтернативу.
Молодые люди сообщают о бóльшей степени несправедливости и дискриминации, особенно со стороны полиции, по отношению к практикующим мусульманам. Для молодых женщин это часто связано с их исламской одеждой. Тем не менее, молодые люди считают, что ситуация с религиозной свободой и условиями для мусульманского населения в Кыргызстане лучше, чем в соседних странах Центральной Азии, России, странах Запада и Китае.
Насколько справедливо относятся к мусульманам в следующих странах/регионах? (по шкале от 0 до 5)
Политика
Интерес молодежи в Крыгызстане к политике очень низок. Это в существенной степени связано с ограниченными возможностями для участия в официальной политике. Молодые люди более активнее в неформальных группах и движениях.
Политические взгляды молодых людей все больше и больше пересекаются с их религиозными взглядами. Почти треть опрошенных поддержали бы более религиозного кандидата и даже введение шариатских законов вместо Конституции. Молодежь также имеет очень высокую степень доверия к религиозным организациям: выше, чем к государственным и международным организациям.
Когда молодые люди оценивают влияние основных геополитических игроков на ситуацию в Кыргызстане и на Ближнем Востоке, мы видим четкое различие: у них позитивное отношение к России, Турции и Саудовской Аравии и негативное отношение к США, ЕС, Китаю и Ирану.
Очень немногие молодые люди верят в идею конспиративного заговора со стороны западных стран по установлению господства в мусульманском мире.
Религия
Все больше молодых людей становятся религиозными и начинают практиковать ислам. Большинство молодых людей в Кыргызстане не следуют за какими-либо определенными религиозными группами, но из тех, кто все же следуют, больше всех симпатизируют движению Таблиги Джамаат. Три турецкие группы (Хизмет, Нурджулар и Сулайманчилер) и салафиты менее популярны. Молодые люди, симпатизирующие салафитам и сулайманчилер, наиболее уязвимы для радикализации.
Книги, члены семьи, религиозные деятели и местные имамы являются наиболее популярными источниками информации о религии. Они также самые безопасные и делают молодежь более устойчивой к радикализации. Молодые люди хотят больше узнать о религии, и наиболее предпочтительным способом для них является живое общение с религиозными деятелями и учеными.
В отличие от общения вживую, более обезличенные источники, такие как Интернет, делают людей более уязвимыми. Доступный почти в любой точке Кыргызстана через операторов мобильной связи, интернет является основным каналом, по которому некоторые из наших более радикально настроенных собеседников получали информацию.
Низкое качество как религиозного, так и светского образования также является негативным фактором, увеличивающим уязвимость. Расширение возможностей получения образования, способствующего укреплению критического и аналитического мышления и укреплению религиозной и этнической терпимости, повысит устойчивость молодежи к радикальным идеям.
Социализация
Родители и члены семьи являются основными источниками авторитета для молодых людей. Молодые люди, чаще чувствующие себя одинокими/изолированными и имеющие меньше друзей и больше конфликтов, более уязвимы к радикализации.
В прошлом советская власть уделяла особое внимание созданию как физической, так и социальной инфраструктуры, для более полезного проведения свободного времени молодыми людьми: спортивные клубы, клубы по интересам, «дома культуры» и т. д. были важной частью почти всех населенных пунктов в стране. Школы предлагали ученикам возможности для обучения и общения вне основных занятий. Сегодня, за исключением больших городов, большая часть этой инфраструктуры разрушена, и молодежь остается наедине с собой и на улицах.
Молодые люди, имеющие связь с криминалом, имеют более высокие показатели уязвимости к радикализации. Принадлежность к преступной группе или участие в какой-либо мелкой преступной деятельности рассматривается как один из самых простых путей к радикализации и экстремизму, поскольку преступность уже подразумевает насилие.
Криминальное влияние особенно велико в Таласской области. Дети могут стать радикальными не только как члены, но и как жертвы определенных преступных действий. Например, многие молодые люди регулярно подвергаются вымогательству и рэкету со стороны старших детей, многие из которых связаны с преступными группами. Молодые люди, которые регулярно подвергаются жестокому обращению и избиению в рамках этой практики сбора денег, могут быть уязвимы к вовлечению в преступные радикальные группы в поисках социальной справедливости.
К сожалению, почти треть молодых людей считают, что им не следует дружить с представителями других религий. Отношение к другим конфессиям довольно позитивное, но отношение к людям, переходящим из ислама в христианство, – негативное.
Психология
Средний уровень удовлетворенности жизнью составляет 68%, а средний уровень агрессии – 22%. Эти цифры не являются проблемными. Молодые люди с низким уровнем удовлетворенности жизнью и высоким уровнем агрессии более уязвимы к радикализации. Многие эксперты и специалисты, работающие с молодежью, упоминали психологические сложности и нездоровую атмосферу в семье как причины уязвимости. Семьи, где выросли информанты с радикальным опытом, также могут рассматриваться как довольно неблагополучные.
Социально-экономические условия
Анализ семейного дохода в опросе молодежи не произвел статистически значимых корреляций в отношении уязвимости молодых людей. Это частично может быть связано с тем, что доход является чувствительным вопросом, и не все участники ответили на него честно.
Больше информации было произведено из интервью и ФГД: сама молодежь, эксперты и специалисты, работающие с молодежью, считают бедность и тяжелые экономические условия, в которых семьи вынуждены выживать и где дети растут в нищете, включая такие основные ограничения, как нехватка питьевой воды, нехватка калорий и витаминов для здорового физического развития, главными факторами, которые делают людей более уязвимыми.
За четверть века после распада Советского Союза правительство не смогло обеспечить рабочие места, особенно в более отдаленных регионах Кыргызстана. Отсутствие работы также подразумевает неудовлетворенность и много незанятого свободного времени для молодых людей. Члены радикальных групп могут успешно использовать и то, и другое для вербовки молодых людей.
Демография
Локация оказалась очень важным фактором. Мы можем наблюдать, что в целом молодые люди в южных областях страны более уязвимы, чем молодые люди на севере. Два наиболее уязвимых места – это Баткенская область и город Ош. Оба имеют очень сложные/проблемные межэтнические отношения и историю конфликтов. Нарынская и Иссык-Кульская области являются двумя наиболее устойчивыми регионами.
Занятость важна только для одной категории – студенты ВУЗов имеют высокие показатели уязвимости.
Трудовая миграция может способствовать радикализации как прямым, так и косвенным образом: некоторые молодые люди могут получить более радикальные взгляды из собственного опыта трудовой миграции в России, в то время как другие страдают от отсутствия их родителей, которые отправились на заработки в Россию, что подразумевает отсутствие контроля, моральной поддержки и руководства.
Вопреки статистике МВД и ГКНБ КР, этнические меньшинства не являются более уязвимыми, чем этнические кыргызы, а наоборот.
Заключение
Исследование пришло к двум масштабным выводам. Во-первых, мы видим, что каждая сфера создает свою уникальную связь с радикализацией, и хотя некоторые сферы могут быть более важными, чем другие, ни одну из них нельзя игнорировать. Во-вторых, хотя мы рассматриваем все сферы по отдельности, мы также видим, как многие сферы связаны между собой. Таким образом, мы не можем выделить одну или другую сферу; мы должны рассматривать радикализацию как очень сложное явление, которое связано со многими аспектами жизни молодых людей.
Тем не менее, при всей многогранности вопроса, можно выделить один фактор как наиболее значительный – это опыт дискриминации: молодые люди, подвергшиеся дискриминации, имеют самые высокие показатели уязвимости к радикализации, особенно молодые люди, подвергшиеся дискриминации со стороны государственных и правоохранительных органов.
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