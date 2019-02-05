При Комитете религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов при правительстве Таджикистана начал функционировать телефон доверия.

Телефон доверия открыт в целях тесного взаимодействия с обществом и эффективной реализацией отраслевых законов, сообщил «АП» Афшин Муким, пресс-секретарь комитета.

"Можно позвонить или написать СМС-сообщение по номеру +992 988 20 66 66 и напрямую связаться с Комитетом по делам религии. Также на этот номер зарегистрированы мессенджеры Imo, Viber и Whatsapp, чтобы облегчить связь граждан с ведомством", - сообщил он.

Он отметил, что жители могут обращаться по вопросам хаджа, упорядочению традиций и обрядов и задавать другие вопросы, относящиеся к деятельности комитета.

По данным Комитета религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов, в 2018 году судами рассмотрено 648 административных дел о нарушении закона об упорядочении традиций. Сумма штрафов составила 3 млн. 61 тыс. 950 сомони.

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