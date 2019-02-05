Действующая в Таджикистане инфраструктура природного газа полностью соответствует требованиям безопасности, заверил журналистов начальник Службы по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору при правительстве РТ Санъат Рахим 4 февраля на пресс-конференции в Душанбе.
Он отметил, что прежде чем начать поставку природного газа из Узбекистана в прошлом году была проведена тщательная экспертиза внутренней инфраструктуры, и только после этого было дано разрешение начать поставлять природный газ по трубопроводам под давлением.
«Вся действующая инфраструктура прошла соответствующую проверку на безопасность и полностью соответствует требованиям», - сказал он.
В будущем, продолжил Санъат Рахим, если будет запланировано подключить к газопроводу те или иные объекты, разрешение будет предоставлено только после тщательной проверки инфраструктуры на безопасность.
Он отметил, что в прошлом году было зафиксировано один несчастный случай, связанный с природным газом.
«Это случилось 4 декабря прошлого года из-за неправомерных действий некоторых рабочих, которые строили многоэтажку в 61-ом микрорайоне столицы. Они повредили изоляцию проходящего рядом со стройкой газопровода и не сообщили об этом никому. Поврежденное место постепенно стало пропускать газ, который посредством подземных трещин поступил в расположенный недалеко магазин «Хонкух». При курении сигареты одним из посетителей магазина произошел взрыв, в результате которого ранения получили четыре человека», - рассказал начальник Службы по государственному надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору.
Напомним, поставки природного газа из Узбекистана в Таджикистан были восстановлены в апреле прошлого года после почти десятилетнего перерыва.
В настоящее время узбекский газ получают более 20 предприятий, также в начале этого года к газопроводу были подключены некоторые столичные частные дома.
Ранее Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при правительстве Таджикистана сообщало о разработке проекта технического регламента «Безопасность газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и использованию».
Отмечалось, что проект находится на рассмотрении соответствующих министерств и ведомств.
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