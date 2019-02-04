В галерее Современного искусства столичного «Душанбе Молл» стартовала выставка картин известных таджикских и иностранных художников, приуроченная к 100-летию избирательного права женщин в Германии. Она организована посольством Германии в Таджикистане.

Героями картин являются женщины: они представлены не только нежными, красивыми и вдохновляющими, но и как символ силы, борьбы и трудолюбия.

На церемонию открытия выставки 1 февраля пришли ведущие эксперты в сфере изобразительного искусства, представители министерств и ведомств, послы России, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Европейского Союза в Таджикистане, представители других международных организаций, любители искусства, а также представители СМИ.

Посол Германии в Таджикистане Найтхарт Хёфер-Виссинг Фото Asia-Plus

«Сегодня ровно 100 лет, когда женщины в Германии впервые получили возможность не только принять участие в выборах, но и быть избранными наравне с мужчинами и заняли государственные посты», - отметил чрезвычайный и полномочный посол Германии в Таджикистане Найтхарт Хёфер-Виссинг, открывая мероприятие.

По его словам, Германия – это одна из пяти стран, которая ввела право за голосование женщин. До неё за право участия женщин в выборах активно боролись Новая Зеландия, Австралия, Финляндия и Дания, а вместе с ней начали бороться Австрия, Польша, Азербайджан и многие другие страны.

«Полное равноправие женщины в Германии получили только в 1953 году, но узаконилось это право окончательно в 70-х годах прошлого столетия. Сегодня женщины обладают полным политическим правом, но проблемы равноправия с мужчинами, к сожалению, еще наблюдаются. Есть даже разница в заработной плате до 20% несмотря на то, что и мужчины, и женщины выполняют одну и ту же работу», - добавил Хёфер-Виссинг.

Сейчас в местном парламенте Германии, по словам посла, резко уменьшилось число женщин.

«Это связано с тем, что есть правые партии, которые, к сожалению, выдвигают только кандидатуру мужчин-депутатов», - сказал он.

По словам начальника отдела по международным связям Комитета по делам женщин и семьи Таджикистана Джавохир Акобировой, политика правительства страны направлена на поддержку женщин и их большее привлечение в государственную службу.

«Сегодня женщины в Таджикистане наравне с мужчинами работают на государственной службе в самых различных отраслях деятельности, занимают руководящие должности, вносят свой вклад в развитие общества. Мы рады, что международные организации также продвигают роль гендерного равноправия и делятся своим опытом с нами», - отметила она.

Посол Франции в стране Ясмин Гуэдар также отметила существующие проблемы гендерного равноправия.

«Франция по сравнению с Германией с опозданием подошла к этому вопросу из-за революции, а когда мы хотели дать избирательное право женщинам, это уже было в 20 веке. И это право женщины Франции получили только в 1944 году.

Во время Первой Мировой войны, когда мужчины ушли на фронт, женщины приняли на себя обязательства за них. И этот момент послужил толчком для того, чтобы женщины получили право голосования», - отметила она.

По её словам, на сегодняшний день, к сожалению, все ещё наблюдаются проблемы равноправия между мужчинами и женщинами, и это выражается не только в заработной плате, но и в других моментах.

Женское избирательное право — это право женщин участвовать в выборах народных представителей. Включает в себя право избирать и право быть избранными. До XIX века право женщин голосовать предоставлялось локально и, как правило, сопровождалось дополнительными ограничениями (имущественный ценз, положение в семье, обществе и т. п.). Затем начался период роста активности движения за женское избирательное право. Это привело к его закреплению в международном праве в середине XX века.

В настоящее время женское избирательное право введено в большинстве стран мира. Одними из первых женское избирательное право ввели Новая Зеландия (1893), Австралия (1902), в Европе — Великое княжество Финляндское (в составе Российской империи, 1906), в исламском мире — Крымская народная республика (1917)[1]. Одними из последних — Кувейт (2005), Объединённые Арабские Эмираты (2006) и Саудовская Аравия (2011).

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Выставка будет работать до 10 февраля текущего года. Вход свободный.

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