В галерее Современного искусства столичного «Душанбе Молл» стартовала выставка картин известных таджикских и иностранных художников, приуроченная к 100-летию избирательного права женщин в Германии. Она организована посольством Германии в Таджикистане.
Героями картин являются женщины: они представлены не только нежными, красивыми и вдохновляющими, но и как символ силы, борьбы и трудолюбия.
На церемонию открытия выставки 1 февраля пришли ведущие эксперты в сфере изобразительного искусства, представители министерств и ведомств, послы России, Франции, Германии, Саудовской Аравии, Европейского Союза в Таджикистане, представители других международных организаций, любители искусства, а также представители СМИ.
«Сегодня ровно 100 лет, когда женщины в Германии впервые получили возможность не только принять участие в выборах, но и быть избранными наравне с мужчинами и заняли государственные посты», - отметил чрезвычайный и полномочный посол Германии в Таджикистане Найтхарт Хёфер-Виссинг, открывая мероприятие.
По его словам, Германия – это одна из пяти стран, которая ввела право за голосование женщин. До неё за право участия женщин в выборах активно боролись Новая Зеландия, Австралия, Финляндия и Дания, а вместе с ней начали бороться Австрия, Польша, Азербайджан и многие другие страны.
«Полное равноправие женщины в Германии получили только в 1953 году, но узаконилось это право окончательно в 70-х годах прошлого столетия. Сегодня женщины обладают полным политическим правом, но проблемы равноправия с мужчинами, к сожалению, еще наблюдаются. Есть даже разница в заработной плате до 20% несмотря на то, что и мужчины, и женщины выполняют одну и ту же работу», - добавил Хёфер-Виссинг.
Сейчас в местном парламенте Германии, по словам посла, резко уменьшилось число женщин.
«Это связано с тем, что есть правые партии, которые, к сожалению, выдвигают только кандидатуру мужчин-депутатов», - сказал он.
По словам начальника отдела по международным связям Комитета по делам женщин и семьи Таджикистана Джавохир Акобировой, политика правительства страны направлена на поддержку женщин и их большее привлечение в государственную службу.
«Сегодня женщины в Таджикистане наравне с мужчинами работают на государственной службе в самых различных отраслях деятельности, занимают руководящие должности, вносят свой вклад в развитие общества. Мы рады, что международные организации также продвигают роль гендерного равноправия и делятся своим опытом с нами», - отметила она.
Посол Франции в стране Ясмин Гуэдар также отметила существующие проблемы гендерного равноправия.
«Франция по сравнению с Германией с опозданием подошла к этому вопросу из-за революции, а когда мы хотели дать избирательное право женщинам, это уже было в 20 веке. И это право женщины Франции получили только в 1944 году.
Во время Первой Мировой войны, когда мужчины ушли на фронт, женщины приняли на себя обязательства за них. И этот момент послужил толчком для того, чтобы женщины получили право голосования», - отметила она.
По её словам, на сегодняшний день, к сожалению, все ещё наблюдаются проблемы равноправия между мужчинами и женщинами, и это выражается не только в заработной плате, но и в других моментах.
Женское избирательное право — это право женщин участвовать в выборах народных представителей. Включает в себя право избирать и право быть избранными. До XIX века право женщин голосовать предоставлялось локально и, как правило, сопровождалось дополнительными ограничениями (имущественный ценз, положение в семье, обществе и т. п.). Затем начался период роста активности движения за женское избирательное право. Это привело к его закреплению в международном праве в середине XX века.
В настоящее время женское избирательное право введено в большинстве стран мира. Одними из первых женское избирательное право ввели Новая Зеландия (1893), Австралия (1902), в Европе — Великое княжество Финляндское (в составе Российской империи, 1906), в исламском мире — Крымская народная республика (1917)[1]. Одними из последних — Кувейт (2005), Объединённые Арабские Эмираты (2006) и Саудовская Аравия (2011).
Выставка будет работать до 10 февраля текущего года. Вход свободный.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
“Ёқут-2000” барои сохтмони гунбадҳо дар ҷойи бозори Шоҳмансур иҷозатнома дорад?
Дастрасӣ ба пойгоҳи маълумоти уҳдадориҳои гарав дар Тоҷикистон тариқи интернет
Тавсеаи шабакаи Tcell дар саросари вилояти Суғд
Пардохти ҳатмӣ барои сохтмони манзил дар Душанбе
Оғози парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати 19 табиби Суғд дар соли гузашта
Ҷаримаи Фирӯза Ҳафизова барои таҷлили ҷашни зодрӯз
Музди меҳнати омӯзгорон дар кишварҳои гуногуни дунё
Ҳалокати наврас бар асари таркиши тир дар машқгоҳи Лоҳур
Вазорати маориф: “Занги охир” таҷлил намешавад, мактаб макони дилхушӣ нест!”
Туркманистон сармоягузорӣ ба Академияи илмҳояшро қатъ мекунад
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста