Мэрия не давала разрешение компании «Ёкут-2000» на строительство комплекса «Башни Ёкута» в столице. Предложений от компании тоже не было, сообщили «АП» в мэрии.

«Ещё не решено, что будет построено на месте рынка «Шохмансур», именуемого в народе «Зеленый базар». Может, «Ёкут-2000» хотели предложить строительство «Башен Ёкута» на этом месте, но официального предложения не было», - сказал "АП" пресс-секретарь администрации города Абдулмаджид Усманов.

Раннее «Радио Озоди» сообщило, что на месте бывшего столичного рынка «Шохмансур» появится 26-этажный комплекс «Гунбади Ёкут» (Башни Ёкута), сочетающий в себе комбинацию жилой и коммерческой недвижимости. Заказчиком проекта является строительная компания «Ёкут-2000», а дизайнерской разработкой проекта занималась компания Harmony art из Шарджи (ОАЭ). Радио со ссылкой на представителя компании – застройщика сообщает, что все разрешительные документы уже получены

Нам удалось связаться с представителем компании «Ёкут-2000», и он сказал, что все согласовано, только ни с местом "Зеленого базара".

«Проект согласован с мэрией, и мы уже приступили к строительству. Однако, СМИ неправильно сообщили о месте строительства. Комплекс «Башни Ёкута» будет построен не на месте «Зелёного базара», а рядом с ним по адресу Дехлави, 10», - сообщил «АП» сотрудник компании «Ёкутсохтмон».

По его словам, «Башни Ёкута» планируют сдать к 30-летию независимости Таджикистана.

На Youtube компания Harmony art выложила 3D-видео проекта «Гунбади Ёкут» (Башни Ёкута). На видео также указывается территория, расположенная рядом с местом бывшего рынка «Шохмансур».

Напомним, 9 октября 2017 года мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал документ о ликвидации базара. Продавцов рынка перевели на рынок «Мехргон» (торговый комплекс "Пойтахт-90") который был открыт в сентябре 2014 года.

По решению мэра, освобождаемая от рынка и прилегающая к нему территория, площадью 4,3 га, включена в запасной фонд земель столицы: до особого разрешения строить здесь ничего нельзя.

А в ноябре 2017 года в мэрии «АП» сообщили, что вместо рынка «Шохмансур», согласно Генплану, возведут современный торговый центр.

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