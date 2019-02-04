На территории Таджикистана проживают от 250 до 400 особей снежного барса.

В Минприроды России состоялось совещание по вопросу возможного выпуска снежного барса на территории Саяно-Шушенского заповедника (Красноярский край).

Основной темой обсуждения на заседании стал подвидовой статус снежного барса, сообщается на сайте природоохранного ведомства России.

По приблизительным подсчетам, на территории Таджикистана на сегодняшний день проживают от 250 до 400 особей снежного барса.

Согласно некоторым зарубежным исследованиям, в мире существует 3 подвида снежного барса ( Panthera uncia uncia, P.u. uncioides и P.u. irbis) и использование разных подвидов в программах реинотродукции может привести к деградации популяции, «загрязнению биоразнообразия».

Однако в ходе совещания ведущими специалистами отрасли была доказана необоснованность этих утверждений.

В списке редких видов снежный барс Panthera uncia приводится как единая популяция, населяющая горы Центральной Азии и относится к категории уязвимых видов (VU), без выделения отдельных популяций и подвидов. Аналогичная характеристика вида приводится в Стратегии сохранения снежного барса в России.

По итогам совещания было принято решение о целесообразности и корректности использования метода транслокации зверей из природы (из Таджикистана в Россию) с целью упрощения мероприятий пополнения генетического фонда природных популяций, пострадавших из-за браконьерского пресса.

Снежный барс занесен в Международную Красную книгу, как находящийся на грани исчезновения вид. Ареалом обитания являются горные районы Азии, Гималаи, горы Монголии, Тибета, Алтая. Общая популяция снежного барса на все 12 стран мира, в которых обитает это животное, составляет 4 тысячи особей.

Согласно исследованиям Саяно-Шушенского заповедника, в 2014-2018 гг. вследствие браконьерского петлевого промысла кабарги в Западном Саяне популяция ирбиса была практически полностью уничтожена.

Фото: owlcation.com

Границы Саяно-Шушенского заповедника проходят таким образом, что индивидуальные участки обитания снежного барса выходят за пределы заповедника. Это привело к тому, что к 2017 г. на территории заповедника остался только один самец. Учитывая, что у всех крупных кошек самки филопатричны, то есть живут на том же месте, где и родились, вероятность прихода самки с другой территории ничтожна мала, в связи с чем наступила острая необходимость в выпуске привезенных животных.

Напомним, самка снежного барса была завезена из Таджикистана в заповедник в конце прошлого года

Животное разместили на карантин, в ходе которого под контролем Управления Россельхознадзора проводились все необходимые профилактические мероприятия. Теперь кошку, возможно, выпустят на территории заповедника.

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