Компания Tcell проводит масштабный проект по модернизации сети в Согдийской области. За последние несколько месяцев технические работы проведены в 17 населенных пунктах Исфаринского, Канибадамского, Б.Гафуровского, Спитаменского, Матчинского районов и районе Деваштич.

Помимо джамоатов, модернизация проведена и на базовых станциях в крупных городах области: в Худжанде, Гулистоне, Канибадаме и Истиклоле.

Результат технической модернизации смогут испытать на себе более 300 000 жителей джамоатов, районов и городов Согда. Модернизация сети подразумевает технические улучшения, которые проводятся на базовых станциях для увеличения емкости и пропускной способности сети. То есть, к базовой станции, которая была модернизирована, смогут подключаться еще больше абонентов одновременно, и качество Интернет-соединения улучшится.

В некоторых населенных пунктах впервые появилась мобильная связь стандарта 3G благодаря модернизации, а значит их жители получили возможность присоединиться к глобальной сети Интернет. Став активными Интернет-пользователями, они смогут пользоваться многочисленными информационными ресурсами, с помощью онлайн-приложений для общения, таких, как «Чи Гап» от Tcell, смогут всегда оставаться на связи с родными и близкими, которые находятся в отъезде.

В настоящее время продолжается период резкого «скачка» - перехода абонентов к активному использованию Интернет-трафика и резкого увеличения количества цифровых абонентов Tcell. Это обуславливает политику компании в проведении масштабной технической модернизации сети и создании тарифов и услуг для абонентов. Например, линейка тарифных планов «Даркор» включает в себя большие пакеты Интернет-трафика для активных пользователей глобальной сети.

«Для компании Tcell, Согдийская область является важным регионом – ведь именно здесь, в городе Худжанд, началась история сотовой связи Таджикистана, в далекие 2000-е годы. Именно тогда Tcell, созданный здесь, стал первым сотовым оператором во всей стране! Мы проводим масштабную техническую модернизацию по всей Согдийской области, и стремимся обеспечить надежной связью жителей даже самых малонаселенных и труднодоступных поселений. При этом, нельзя оставлять без внимания и крупные города, где проживает большое количество наших абонентов, которые не представляют своей жизни и работы без скоростного Интернета», говорит Директор Согдийского филиала компании, Фирдавс Масумов.

Компания Tcell продолжает масштабные технические работы по расширению и усилению сети. Модернизация будет проведена по всем регионам Таджикистана: в столице, РРП, Согде, Хатлоне и ГБАО, что позволит обеспечить еще большую территорию уверенным покрытием сетей 3G и 4G. В рамках технической модернизации, в Районах Республиканского Подчинения, было установлено 20 новых базовых станций стандарта 3G. Сеть стандарта четвертого поколения – 4G расширена на территорию городов Куляб, Рогун, Дангара и Хорог.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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