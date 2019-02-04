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«Единый государственный реестр залоговых обязательств - информационная база данных залоговых обязательств, которая создается и ведется в соответствующих органах юстиции по регистрации договоров залога», - отмечается на Интернет-ресурсе.

Данная система создана и используется в соответствии с законом «О залоге движимого имущества» в новой редакции и Порядке регистрации залогов и ведения единого государственного реестра залоговых обязательств.

Депутаты нижней палаты парламента при принятии закона в новой редакции в конце прошлого года отмечали, что данное нововведение направлено на прозрачность регистрации залогов и ведения реестра.

Главное отличие нового закона заключается в том, что в него включена статья об Едином государственном реестре залоговых обязательств.

Порядок регистрации залогов и ведения Единого государственного реестра залоговых обязательств действует в Таджикистане с 2015 года.

Теперь же, после принятия закона в новой редакции, регистрация залогов и ведения реестра осуществляется через Интернет-сети, что позволяет каждому получить желаемые сведения.

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