На этот раз соперником душанбинцев стал клуб «Кёге», который выступает в первом дивизионе Дании. Встреча прошла на поле спорткомплекса «Эмир» и завершилась со счётом 1:1. В составе «Истиклола» гол на свой счёт записал капитан команды Фатхулло Фатхуллоев, который отличился прямым ударом со штрафного, сообщает официальный сайт ФФТ.
Ранее на сборе в Турции чемпион Таджикистана уступил бронзовому призёру чемпионата Казахстана-2018 «Тоболу» (1:2) и обыграл клуб «Челик» (2:0), выступающий в премьер-лиге Боснии и Герцеговины.
Свой очередной контрольный матч в Анталии «Истиклол» проведёт в среду, 6 февраля. Соперником подопечных Хакима Фузайлова станет клуб «Томь», который выступает в Футбольной национальной лиге России (первая лига). Затем у чемпиона Таджикистана запланирован спарринг с узбекским клубом «Согдиана». Эта встреча состоится в четверг, 7 февраля.
После завершения учебно-тренировочного сбора в Турции чемпион Таджикистана столичный «Истиклол» вылетит в Узбекистан, где 12 февраля проведёт матч предварительного раунда Лиги чемпионов АФК-2019 против клуба АГМК из Алмалыка.
Между тем, по сообщению пресс-центра ФФТ, стали известны все соперники олимпийской сборной Таджикистана по футболу по контрольным матчам на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Свой первый спарринг на сборе в Анталии олимпийская сборная Таджикистана проведет в среду, 6 февраля, против молодежного состава московского ЦСКА. Затем 11 февраля сборная Таджикистана сыграет контрольную встречу со сверстниками из Камеруна. А в заключительной контрольной игре подопечные Усмона Тошева встретится с дублирующим составом «Краснодара». Эта встреча состоится 13 февраля.
Учебно-тренировочный сбор в Турции является этапом подготовки олимпийской сборной Таджикистана к отборочному турниру чемпионата Азии-2020, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте. В отборочном цикле азиатского первенства наша сборная сыграет в группе «F», где ее соперниками будут команды Индии (22 марта), Пакистана (24 марта) и Узбекистана (26 марта).
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