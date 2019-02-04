Ученик 9 класса общеобразовательной школы №90 района Рудаки Сироджиддин Раджабов погиб от взрыва выстрела к гранатомету, который он нашел 3 февраля на территории военного полигона Ляур, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

«Подросток попытался разобрать выстрел, но в результате удара по нему камнем произошел взрыв. От полученных ран Раджабов погиб на месте», - сообщает МВД.

В пресс-центре уточняют, что он поехал на полигон, чтобы собрать металлолом.

По данному факту ведется расследование.

Полигон Ляур находится в 15 километрах к югу от Душанбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года Соглашению между правительствами Таджикистана и России, на период нахождения 201-ой РВБ РФ (до 2042 года) на территории Таджикистана, полигон Ляур передан российской базе для проведения учений и сборов.

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