На вопросы отвечают юристы компании «Химоя».

- Добрый день, уважаемая редакция и юристы. Очень хотелось бы получить у вас ответ на следующие вопросы касательно ПДД:

Многие сотрудники ГАИ, после того как зафиксировали правонарушение, выдают временное удостоверение с изъятием обычного удостоверения. Насколько это предусмотрено законодательством? И если можно, объясните, пожалуйста, как правильно выплачивать штрафы? Сотрудники ГАИ просят заплатить штраф прямо у дороги, выписывая непонятную квитанцию. Правомерно ли это?

Можете ли вы прокомментировать ч. 1, ст. 325 ПКОаП РТ про превышение скорости. Что значит от 10 км/ч до 30 км/ч? То есть превышение в рамках этого предела не карается штрафом?

Спасибо за вашу заботу о нас, гражданах.

Парвиз.

- Здравствуйте, уважаемый Парвиз. Попытаемся подробно ответить на ваши вопросы.

Статья 69 Процессуального кодекса об административных правонарушениях РТ (далее ПКоАП РТ) предусматривает изъятие имущества и документов. Согласно части 7 данной статьи "Об изъятии водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста, удостоверения судоводителя или удостоверения пилота производится запись в протоколе об административном правонарушении", и в части 6 данной статьи говорится: "При вынесении постановления о наложении штрафа и вступления его в законную силу, водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующего вида, и талон учета нарушений к нему возвращаются после уплаты штрафа".

Водительское удостоверение не возвращается, если санкцией статьи предусматривается лишение прав. Так согласно части 5 вышеупомянутой статьи: "В случае вынесения постановления о лишении права управления транспортным средством соответствующего вида и вступления постановления в законную силу, водительское удостоверение не возвращается, а талон учета нарушений к нему и временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующего вида изымаются".

Что касается выплаты по квитанциям самим сотрудникам ГАИ, согласно части 2, статьи 87 ПКоАП РТ "При совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 317, статьи 324, частью 2 статьи 333, частью 1 статьи 338, частями 1 и 2 статьи 340 Кодекса об административных правонарушениях, протокол об административном правонарушении не составляется. Административное наказание оформляется на образце, установленном министерством внутренних дел, а в случае взимания штрафа на месте совершения административного правонарушения, лицу, совершившему административное правонарушение, выдаётся квитанция установленного образца".

Таким образом, только за совершение следующих видов административных правонарушений, если санкцией статьи предусматривается штраф, выдается квитанция без оформления протокола:

- часть 1, ст. 317 ПКоАП РТ - "Нарушение водителями и пассажирами правил пользования мотошлемами", однако ответственность по данной норме устанавливается только в виде предупреждения (без штрафа);

- статьи 324 ПКоАП РТ - "Несоблюдение водителями транспортных средств требований дорожных знаков, разметки дорог, пользования осветительными приборами в темное время суток или при недостаточном освещении, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. А также движение по тротуарам, пешеходным дорожкам, по полосе для маршрутных транспортных средств или по крайней левой полосе при наличии других свободных полос в данном направлении, остановка транспортных средств на полосе для маршрутных транспортных средств, в зоне перекрёстков и пешеходных переходов, на проезжей части дорог кроме первой полосы в данном направлении, а также создание помех для дорожного движения путем нарушения правил стоянки транспортных средств", - штраф в размере одного показателя для расчетов;

- часть 2, статьи 333 ПКоАП РТ - "Нарушение водителями транспортных средств иных правил дорожного движения", Санкции данной нормы предусматривают ответственность от 0,5 до 1 показателя для расчетов;

- часть 1, статьи 338 ПКоАП РТ - "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документы, предусмотренные Правилами дорожного движения, в том числе, если указанные документы утеряны или украдены, либо с документом права управления транспортным средством, срок действия которого истек". Однако санкциями данной нормы также предусматривается только предупреждение, а не выплата штрафа;

- часть 1 статьи 340 ПКоАП РТ - "Нарушение пешеходами правил дорожного движения или переход проезжей части в не установленных местах" - предупреждение и штраф в размере 1/8 показателя для расчетов;

- часть 2, статьи 340 ПКоАП РТ "Неподчинение лиц, управляющих мопедами и велосипедами, возчиков и других лиц, пользующихся дорогами, сигналам светофора или жесту регулировщика, а также несоблюдение ими требований дорожных знаков", штраф в размере от 0,5 до 1 показателя для расчетов.

Таким образом, сотрудники ГАИ могут не составлять протокол и на месте по квитанции взыскать штраф с водителей только по статье 324 и части 2, ст. 333 ПКоАП РТ. Однако, если водитель не согласен выплачивать штраф по квитанции, то в порядке части 4, статьи 87 ПКоАП РТ может потребовать составления протокола

"В случае, если лицо, совершившее административное правонарушение, оспаривает наличие события административного правонарушения и назначенное ему в порядке, предусмотренном частями 1-3 настоящей статьи, административное наказание, составляется протокол об административном правонарушении, который ведется и рассматривается в соответствии с настоящим Кодексом".

Что касается части 1, статьи 325 ПКоАП РТ "Превышение водителями установленной скорости движения от десяти до тридцати километров в час" - то получается, что ответственность за превышение скорости наступает с момента превышение установленной скорости на более 10 км. в час.

Например в городе Душанбе устанавливается скоростной режим в 60 км./ч. Если водитель будет ехать со скоростью более 70 км./ч. тогда и наступает ответственность по данной норме. Если выше 90 км.ч. (превысить более, чем на 30 км) - то уже привлекается к ответственности по второй части данной статьи.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.