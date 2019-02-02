Офис программ ОБСЕ в Душанбе передал учебно-криминалистическое оборудование Экспертно-криминалистическому управлению и Академии министерства внутренних дел Таджикистана.
Предоставленное оборудование включает в себя шесть компактных пулеулавливателей, четыре прибора для определения твердости металлов, четыре электронные лабораторные весы, микроскоп, тридцать руководств по криминалистике, пять компьютеров, проектор с экраном и две цифровые видеокамеры.
В церемонии передачи приняли участие заместитель министра внутренних дел Таджикистана генерал-майор Икром Умарзода, национальный координатор реформы милиции генерал-майор Фарходбек Шодмонзода, начальник Академии МВД генерал-майор Файзали Шарифзода, заместитель начальника Экспертно-криминалистического управления МВД подполковник Юсуф Абдурахмонзода, а также представители Офиса программ ОБСЕ в Душанбе.
«Эта поддержка поможет укрепить технический потенциал Экспертно-криминалистического управления МВД в области эффективной профилактики и противодействия преступности, а также обеспечения безопасности населения», - сказал Икром Умарзода.
«Офис программ ОБСЕ в Душанбе поддерживает правоохранительные органы Таджикистана в наращивании их потенциала для проведения расследований на основе фактических данных в соответствии с современными подходами к полицейской деятельности, - сказал исполняющий обязанности главы Офиса программ ОБСЕ в Душанбе Фейзо Нуманай. - В тесном сотрудничестве с МВД Таджикистана ОБСЕ предоставляет систематические тренинги для сотрудников милиции и прокуроров по темам, связанным с криминалистической экспертизой, руководством и управлением органами внутренних дел, соблюдением прав человека и учетом гендерных факторов. Криминалистические подразделения министерства играют важную роль в обеспечении справедливого и своевременного уголовного процесса и защите прав граждан».
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