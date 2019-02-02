В середине января более 30 тысяч учителей школ американского Лос-Анджелеса (США, штат Калифорния) начали забастовку. Учителя требовали повышения оплаты труда, сокращения количества классов в школах и найма дополнительных педагогов и библиотекарей, а большего уважения к государственным школам.
Это была первая подобная крупная протестная акция за последние 30 лет.
Как сообщает Forbes, между учителями и властями города прошли переговоры и были достигнуты определенные успехи. И 24 января забастовка была прекращена.
Отметим, что профессия учитель одна из самых востребованных и высокооплачиваемых в США. В 2017-2018 годах зарплата школьного учителя в Калифорнии достигала $75 тыс. в год.
Kaktakto решил сравнить месячную зарплату учителей в разных странах мира.
Самая маленькая зарплата у учителей в Таджикистане.
Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе своего очередного обращения к парламенту страны 26 декабря отметил необходимость заложения основы для повышения зарплат, пенсии и стипендии в ближайшие годы.
Он пояснил, что для этого нужно находить дополнительные источники пополнения государственного бюджета, то есть делать это можно посредством развития экономики, индустриализации, роста производства.
Президент подчеркнул, что с учетом нахождения новых источников правительство продолжит ежегодно повышать зарплаты бюджетников, пенсии и стипендии на 10-15%.
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