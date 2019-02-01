До лета 2016 года таджикские производители пищевой продукции и вовсе использовали при производстве техническое пальмовое масло. К счастью, сейчас ввоз этого продукта в республику запрещен. Однако, пальмовое масло, которое предназначено для пищевого производства, тоже содержит в себе мало приятного.

О том, что такое пальмовое масло, нам помог разобраться бывший министр пищевой промышленности Таджикистана Икром Курбанов.

Все вокруг говорят, что пальмовое масло опасно для здоровья, а что это вообще за масло?

Пальмовое масло – это продукт, получаемый при холодном прессовании из плодов масличной пальмы. У плодов берется только мясистая часть, а из их семян производят другое масло – пальмоядровое. Цвет у пальмового масла оранжевый с красноватым оттенком. Этот растительный продукт уникален своим составом, который практически идентичен животному жиру.

Его употребление вредно для здоровья?

Вредно пальмовое масло потому, что содержит большое количество насыщенных жиров в составе, употребление которых повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также повышет уровень холестерина в организме.

Фото Комсомольская правда

Другой вред масла для организма создаёт тугоплавкость продукта. Высокая температура плавления не позволяет маслу хорошо переработаться. В результате продукт не выводится из организма полностью, а оседает в желудке, кишечнике и сосудах. Это нарушает нормальную работу органов.

К тому же, любые масла содержат высокое количество линолевой кислоты. Ее количество определяет полезность и ценность сортов масла на рынке. В среднем содержание этой кислоты в маслах составляет 70-75 %. Масло пальмы включает только 5 % и поэтому оно очень дешевое и пользуется большим спросом у нынешних производителей пищевой продукции.

По возможности необходимо исключить из рациона питания продукты, содержащие в составе пальмовое масло, или хотя бы меньше употреблять такие продукты.

В какие продукты и зачем его добавляют?

Пальмовое масло сегодня содержится в составе почти всех пищевых продуктов. Крупные кондитерские предприятия мира, шоколадные фабрики, молочные комбинаты, а также другие производители пищевых продуктов просто не обходятся без пальмового масла. Оно, во-первых, доступное и дешевое, во-вторых, не растворяется при температуре +30 градусов, благодаря чему продукт надолго сохраняет свои качества.

Таджикские производители его используют?

В Таджикистане раньше пальмовое масло для пищевых продуктов вообще не использовалось. Сейчас его начинают добавлять во все виды пищевых продуктов, начиная от молочных продуктов и заканчивая кондитерскими изделиями.

Пальмовое масло ухудшает качество продуктов не без последствий. У нас в Таджикистане есть всего несколько предприятий, которые его не используют, но у них продукция чуть дороже по сравнению с другими производителями, только потому, что они применяют растительные масла высокого качества.

К сожалению, большинство производителей используют пальмовое масло.

А в чистом виде пальмовое масло бывает?

В чистом виде пальмовое масло страны-экспортеры отправляют тем, кто занимается производством пищевых и косметических продуктов. В чистом виде это масло использовать совсем нежелательно.

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