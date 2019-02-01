АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

- Чемпион Таджикистана душанбинский «Истиклол» проведет контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Анталии. Соперник "Истиклола" - представитель первого дивизиона Дании команда «Кёге»

– Очередной мастер-класс от Илмхона на тему: "Ценностное предложение (генерация идей, ориентация на клиента)". Спикер Заррина Бабаева - руководитель отдела управления проектами компании Эволет в Таджикистане.

– Начало очередного курса по «Основам бизнеса и предпринимательства» учебно-образовательной программы «T-MBA» по Международной программе НССБ (Начни и совершенствуй свой бизнес). Запись на курсы по тел: (+992) 93-703-15-15.

– В Доме Йоги - "Yoga House Aum" - ул. Н. Махсуми (бывшая Халтурина), дом 3. (ориентир: Музей М.Турсунзаде) в 10.00 вас ожидают медитация с элементами йоги и пранаямы (дыхательных упражнений), домашнее угощение. Вход свободный.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 ФЕВРАЛЯ

1929 - Открытие II Таджикской областной партийной конференции, одобрившей первый пятилетний план развития народного хозяйства республики.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 ФЕВРАЛЯ

1918 – Родился народный артист Таджикистана Точихон Султонова

1921 – Родилась заслуженная актриса Таджикистана Оиша Абдулазизова

1940 – Родился доктор экономических наук, экс-премьер-министр Таджикистана Джамшед Каримов

1943 – Родился ученый Абдусами Солиев

1944 – Родился узбекоязычный поэт Таджикистана Шоди Саттор

1949 – Родился режиссер, заслуженный деятель культуры Бахриддин Сайфиддинов

1952 – Родился юрист, государственный деятель, депутат Убайдулло Давлатов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем -2+3.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 11-16 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем 5-10 тепла.

По Горно-Бадахшанской области – Облачно, местами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 10-15 мороза, днем 1-6 мороза, по ВГБАО ночью 20-25 мороза, днем 9-14 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 9-14 тепла, в горах ночью 5-10 мороза,, днем -2+3.

По городу Душанбе- Облачно, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 7-9 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Хорог – Облачно, временами небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 мороза, днем 2-4 мороза.