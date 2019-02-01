С начала пресс-конференций в министерствах и ведомствах страны у нас просто вал новостей, есть среди них и важные. Читаем подборку, узнаем о планах правительства, удивляемся и машем.

Мэрия решила переодеть всех торговцев и работников сферы услуг в единую форму. Как бы, да, с этим мы согласны – повар в столовке должен быть при колпаке, а продавец мяса, как минимум, в фартуке и перчатках. Но у нас всегда есть но. Говорят, что у воспитателей детского сада форма будет… вот просто отгадайте, какого цвета? Черного. Мы в редакции смеялись, что это, видимо, для того, чтобы никаких иллюзий. С самого детства. Но мы еще перепроверим эту инфу.

После того, как жителей района Рудаки официально передадут на баланс столицы, их жизнь серьезно изменится: как минимум, по правилам проживания в городе, им запретят держать скотину, которая сейчас есть у большинства. И вот еще вопрос – у многих из них есть земли, а городскому жителю можно иметь не более 6 соток. Земли, ясное дело, отберут. А вот компенсация будет? Постараемся узнать в ближайшее время.

Служба связи объяснила, почему в Таджикистане такая плохая мобильная связь – люди против базовых станций. Вот ведь Службе повезло, других причин как бы теперь просто нет…

Кстати, если у вас плохой (а он у вас по-любому плохой) интернет, Служба связи предлагает обращаться именно к ним по телефону 60-60. Мы попытались, нам обещали перезвонить, но не перезвонили. Сидим, думаем, с их то крыши кто мог станцию свинтить?

Ура, ура, ура, ура! Танцуют жители 82 микрорайона столицы и все остальные рядом проживающие. Строительство эстакады в районе Караболо завершится в конце текущего года.

Макет эстакады в районе Караболо

Еще раз слабое Ура (слабое потому что через 20 лет). У нас будет метро. Вот, да, прямо в Душанбе. Классная идея, правда?

Ну, а чтобы вы сильно не радовались – знайте, скоро в республике появятся новые платные трассы. И, скорее всего, это будет дорога на Бохтар (туда метро не построят). Не зря ж в нее уже столько денег вложили. Говорят, обслуживать дорогу будет компания с мировым именем и богатейшим опытом, ну, как IRS. В гугл забейте, всё поймете.

Шумные водители, плюющиеся пешеходы. Вот скажите честно, что вас ну просто сильно бесит в поведении жителей столицы? Да куча всего, правда? От выбрасывания мусора с окон (это, наверное, не кончится никогда) до продавцов всего прямо вам на дом (Господи, дай сил не убить в порыве гнева «Нони гарм дар биё» в 7 утра у тебя под окном).

Тут, кстати, и видос по этой теме есть.

Национальный центр тестирования признал, что абитуриенты в Таджикистане слабее некуда, полностью отменив эссе для них. В общем, уровень образования – даже сочинения писать не можем или не могем? В общем, не наше это.

Да это ладно, главное, чтобы ёлки живые не рубили, «потому что для развлечений и посиделок есть рестораны». Перечитали предложение еще раз и всё равно не поняли логики? А её тут нет. Зачем она нам? Почитайте, тут перл! Спасибо Господи за такие пресс-конференции.

Навеяло...

А в узбекском городе Ханабад (Андижанская область) холмы хотят застроить инновационными юртами по японской технологии.

«Сейчас ни меня, ни мою маму не пускают во многие госучреждения - даже в больницы, нас не пускают в школу к братишке. О том, чтобы устроиться на работу – и речи быть не может», - таджички рассказали, что они думают о притеснениях в свой адрес из-за хиджабов.

Тут в Душанбе надумали 22 -этажный Международный выставочный комплекс строить. Что там будут выставлять на 22 этажа – не очень понятно. Наверное, к тому времени как достроят, мы начнем производить что-то еще кроме цемента и алюминия.

Макет нового выставочного комплекса

Это история о том, как таджикский кинематограф поднимали легенды. Классная история.

Зачем жительница Канибадама связала платье длиной 5 метров? Не скажем, смотрите сами.

Здесь те, у кого были проблемы с речью, заговорили, а те, кто не мог даже встать на ноги, начали ходить. Доброе видео вам напоследок и добрых выходных!