Вот уже почти два года в городе Канибадам функционирует центр «Имдоди Гайрат», где абсолютно бесплатно лечат, обучают и социально адаптируют детей с инвалидностью из малоимущих семей.

Сейчас центр посещают 40 детей с различной формой инвалидности, и многим из них здесь уже успели подарить шанс на нормальную жизнь: малыши, у которых были проблемы с речью, заговорили, а те, кто не мог даже встать на ноги, начали ходить.

И секретом такого успеха, как говорят родители детей, это лишь любовь, которую в центре детишкам дарят безгранично.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.