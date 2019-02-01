Вот уже почти два года в городе Канибадам функционирует центр «Имдоди Гайрат», где абсолютно бесплатно лечат, обучают и социально адаптируют детей с инвалидностью из малоимущих семей.
Сейчас центр посещают 40 детей с различной формой инвалидности, и многим из них здесь уже успели подарить шанс на нормальную жизнь: малыши, у которых были проблемы с речью, заговорили, а те, кто не мог даже встать на ноги, начали ходить.
И секретом такого успеха, как говорят родители детей, это лишь любовь, которую в центре детишкам дарят безгранично.
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