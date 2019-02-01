Награды - поощрительную грамоту конкурса и памятные подарки юному художнику Аброру Хамрокулову, воспитаннику школы искусств имени Лоика Шерали Худжанда, лично вручил Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики в Республике Таджикистан (с резиденцией в Ташкенте) Ярослав Сиро.
С целью награждения победителя 46-й Международной выставки детских работ «Лидице-2018» Ярослав Сиро накануне посетил школу искусств имени Лоика Шерали, где его встретили председатель города Худжанда Маъруф Мухаммадзода, учащиеся и преподаватели школы, сообщил «АП» пресс-секретарь главы города Худжанда Маъмур Юсуфов.
Посол отметил, что на выставке «Лидице-2018» на тему «Вода» со своими работами приняли участие более 29 тыс. юных художников из 79 стран мира, в том числе 8 художников из Таджикистана.
«Стать призером среди такого большого количества талантов это уже огромный успех и мы уверены, что Аброра ждет прекрасное будущее в сфере изобразительного искусства», - сказал посол.
Глава Худжанда Маъруф Мухаммадзода также поздравил победителя, и выразил надежду, что и другие юные таланты школы тоже последуют примеру Аброра и будут стремиться к достижениям на международных конкурсах и выставках.
Международная выставка художественных произведений детей «Лидице» была основана в 1967 году в память детей-жертв из чешского села Лидице, убитых немецкими нацистами, а также всех других детей, погибших в военных конфликтах. Эта изначально национальная выставка в 1973 году стала международной. В последние годы на выставку регулярно присылаются более 25 000 художественных работ детей из разных стран мира.
В 2018 году темой выставки была «Вода» в честь объявленного ООН Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» (2018-2028).
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