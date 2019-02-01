Специальная рабочая комиссия продолжает расследование фактов незаконного строительства домов и других земельных нарушений вокруг Душанбе. На сегодняшний день выявлено 218 таких случаев, нарушители земельного законодательства оштрафованы на сумму 135 тыс. сомони, 20 гектаров захваченных территорий возвращены в земельный фонд государства.

По словам председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Таджикистана Орифа Ходжазода, вопрос незаконного строительства домов на холмах вокруг Душанбе находится под контролем его ведомства, работа продолжается.

«Если обнаружится, что в этих махинациях замешаны сотрудники нашего комитета, то они будут отвечать перед законом, – сказал глава земкома. - Когда меня назначили на эту должность, Лидер нации поставил задачу покончить с незаконным захватом и продажей земли, распределением земельных участков».

По словам Ходжазода, для приусадебных участков постановлением правительства Таджикистана от 11 ноября 2010 года было выделено 30 тыс. гектаров земли. Из этой площади до 1 января 2019 года распределено 22,5 тыс. гектаров, что составляет 75%.

За справедливое распределение земель для приусадебных участков отвечают комиссии, созданные в районах. В состав комиссий входят авторитетные люди махаллей и представители различных госструктур. Список нуждающихся должен подвергаться тщательному изучению со стороны членов этой комиссии. Они принимают решение и представляют власти списки, которым полагаются земельные участки. После соответствующего решения местных властей, распределение земельных участков происходит посредством жеребьевки. Когда нуждающийся в жилплощади гражданин станет владельцем участка, земельный комитет начинает работу по документации.

Ходжазода выразил сожаление, что в работе этих комиссий нет прозрачности.

«Поэтому Госкомземли хочет провести проверку деятельность комиссий по распределению земельных участков по всей республике», - сказал он.

Кроме того, Ходжазода предупредил владельцев участков, которые согласно Земельному Кодексу не начинают стройку в течение 3 лет, государство имеет право отобрать их земли назад и отдать другим нуждающимся.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.