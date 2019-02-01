Специальная рабочая комиссия продолжает расследование фактов незаконного строительства домов и других земельных нарушений вокруг Душанбе. На сегодняшний день выявлено 218 таких случаев, нарушители земельного законодательства оштрафованы на сумму 135 тыс. сомони, 20 гектаров захваченных территорий возвращены в земельный фонд государства.
По словам председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Таджикистана Орифа Ходжазода, вопрос незаконного строительства домов на холмах вокруг Душанбе находится под контролем его ведомства, работа продолжается.
«Если обнаружится, что в этих махинациях замешаны сотрудники нашего комитета, то они будут отвечать перед законом, – сказал глава земкома. - Когда меня назначили на эту должность, Лидер нации поставил задачу покончить с незаконным захватом и продажей земли, распределением земельных участков».
По словам Ходжазода, для приусадебных участков постановлением правительства Таджикистана от 11 ноября 2010 года было выделено 30 тыс. гектаров земли. Из этой площади до 1 января 2019 года распределено 22,5 тыс. гектаров, что составляет 75%.
За справедливое распределение земель для приусадебных участков отвечают комиссии, созданные в районах. В состав комиссий входят авторитетные люди махаллей и представители различных госструктур. Список нуждающихся должен подвергаться тщательному изучению со стороны членов этой комиссии. Они принимают решение и представляют власти списки, которым полагаются земельные участки. После соответствующего решения местных властей, распределение земельных участков происходит посредством жеребьевки. Когда нуждающийся в жилплощади гражданин станет владельцем участка, земельный комитет начинает работу по документации.
Ходжазода выразил сожаление, что в работе этих комиссий нет прозрачности.
«Поэтому Госкомземли хочет провести проверку деятельность комиссий по распределению земельных участков по всей республике», - сказал он.
Кроме того, Ходжазода предупредил владельцев участков, которые согласно Земельному Кодексу не начинают стройку в течение 3 лет, государство имеет право отобрать их земли назад и отдать другим нуждающимся.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Вазорати маорифи Тоҷикистон: “Занги охир” таҷлил намешавад, мактаб макони дилхушӣ нест!”
Туркманистон сармоягузорӣ ба Академияи илмҳояшро қатъ мекунад
5 иқдоми муҳими Маҳмадсаид Убайдуллоев
Дар шаҳри Душанбе метро сохта мешавад
Ҷаримаи собиқ низомӣ барои робита бо хоини Ватан
РМЗҶМ ВКД шаҳрвандонро ба ҳамкорӣ даъват мекунад
Вазорати саноат: Тоҷикистон талаботи худро ба маҳсулоти асосии хӯрокворӣ пурра таъмин мекунад
Зарурати интиқоли беморони афғон ба муассисаҳои ВМКБ
Соли 2018 ба Тоҷикистон ягон грамм ғизои хатарнок ворид нашудааст, - мансабдор
“Роғун”:1,5 моҳ – 90,3 млн. кВт/соат; тамоми нерӯгоҳҳои хурд дар соли 2018 – 33 млн. кВт/соат
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста