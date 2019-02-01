В начале следующей недели в республике ожидается понижение температуры.
По данным синоптиков страны, в период 4-6 февраля погода будет неустойчивая погода.
В эти дни ожидаются осадки в виде дождя и, возможно, снега, в отдельных районах сильные. Понижение температуры в долинно-предгорных районах на 8-10 градусов.
В этот период в горных районах РРП, южных склонах Гиссарского хребта и западных районах ГБАО (Душанбе-Худжанд, Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкашим, Хорог-Мургаб) ожидается сход снежных лавин.
На горных дорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.
По данным Агентства по метеорологии, в Душанбе 2 февраля облачно, временами небольшой дождь, 3 февраля - без существенных осадков, 4 февраля ожидается дождь, временами сильный.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Вазорати маорифи Тоҷикистон: “Занги охир” таҷлил намешавад, мактаб макони дилхушӣ нест!”
Туркманистон сармоягузорӣ ба Академияи илмҳояшро қатъ мекунад
5 иқдоми муҳими Маҳмадсаид Убайдуллоев
Дар шаҳри Душанбе метро сохта мешавад
Ҷаримаи собиқ низомӣ барои робита бо хоини Ватан
РМЗҶМ ВКД шаҳрвандонро ба ҳамкорӣ даъват мекунад
Вазорати саноат: Тоҷикистон талаботи худро ба маҳсулоти асосии хӯрокворӣ пурра таъмин мекунад
Зарурати интиқоли беморони афғон ба муассисаҳои ВМКБ
Соли 2018 ба Тоҷикистон ягон грамм ғизои хатарнок ворид нашудааст, - мансабдор
“Роғун”:1,5 моҳ – 90,3 млн. кВт/соат; тамоми нерӯгоҳҳои хурд дар соли 2018 – 33 млн. кВт/соат
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста
лесник2
какая стремный стал вид города. все в облезлых елочках самых дешевых дровяных сортов