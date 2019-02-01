Поскольку Facebook и YouTube не открываются в Узбекистане вот уже полгода, местные провайдеры начали предлагать платные услуги для доступа к этим сетям.
Как сообщает местная пресса, интернет-провайдер ISTV 31 января внедрил новую услугу с говорящим названием "открывашка" для своих абонентов для доступа к ряду блокированных сайтов и социальных сетей.
В сообщениях отмечается, что провайдер обещает пользователям, пользующимся этой услугой, также отсутствие проблем со скоростью интернета.
Социальная сеть Facebook и видеохостинг YouTube, заблокированные по неизвестным причинам на 128 дней, неожиданно 15 января начали вновь свободно открываться. Но через 7-8 часов работы, в этот же день Facebook и YouTube снова заблокировали.
Проблемы с доступом в Facebook в Узбекистане начались в начале сентября 2018 года, и в октябре пропал доступ к YouTube.
После этого популярность VPN в Узбекистане расти, и пользователи начали широко использовать их для доступа к заблокированным сайтам.
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