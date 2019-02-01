Высшая аттестационная комиссия России не аннулировала диссертацию Шохина Саидова, сына министра образования и науки Таджикистана, в связи с разоблачением Диссернета, сообщил сегодня, 1 февраля, журналистам замминистра обрнауки РТ Рахматулло Мирбобоев.

"Шохин Саидов доказал подлинность своей диссертации перед ВАК России, но его диссертация должна пройти ещё одну комиссию", - заявил он. 

16:00 4 май, 2018

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По его словам, после того, как Диссернет обвинил Шохина Саидова в плагиате, экспертная комиссия ВАК изучила его работу. "Перед экспертной комиссией ВАК он доказал подлинность свой работы. Решением комиссии его работа будет предложена ещё одной экспертной комиссии и затем будет принято решение", - сообщил замминистра.

По словам Мирбобоева, Шохин Саидов в 2011 году защитил кандидатскую диссертацию "Уголовная ответственность за контрабанду по Уголовному кодексу Таджикистана" в Московском государственном лингвистическом университете.

"Сходство его работы с диссертациями российских учёных в том, что Уголовный кодекс Таджикистана очень схож с Уголовным кодексом России", - отметил Мирбобоев.

Он заявил, что ВАК России не аннулировала ни одной диссертации граждан Таджикистана, которых Диссернет  обвинял в плагиате.

Присутствовавший сегодня на пресс-конференции Нуриддин Саид данный вопрос никак не прокомментировал.

В прошлом году Диссернет обвинил в плагиате и попросил ВАК России аннулировать диссертационную работу Шохина Саидова. По мнению экспертов Диссернета, он украл схожую работу российских учёных и заменил слово  Россия на Таджикистан. 

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