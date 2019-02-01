Презентация деятельности Европейского банка реконструкции и развития для предпринимателей Хатлонской области состоялась накануне, 31 января.

Мероприятие было организовано совместно с государственным органом исполнительной власти Хатлонской области при поддержке Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам через Фонд содействия малому бизнесу ЕБРР.

В мероприятии приняли участие представители правительства Хатлонской области, представители малого и среднего бизнеса, международных организаций и местных финансовых институтов, бизнес ассоциаций и СМИ, сообщает представительство ЕБРР в Душанбе.

пресс-служба ЕБРР С приветственным словом к участникам обратился Раджабали Раджабов, заметистель председателя Хатлонской области и Айтен Рустамова, глава ЕБРР в Таджикистане

Основной целью проведения мероприятия было ознакомление участников презентации с деятельностью ЕБРР в Таджикистане и с возможностями сотрудничества частных компаний с Банком.

В ходе встречи представители ЕБРР рассказали о коммерческих и социальных проектах, реализованных в Таджикистане, а также о возможностях финансирования местных компаний через банки-партнеры ЕБРР. Участники также получили информацию о программе «Консультации для малого бизнеса», в рамках которой предприниматели могут воспользоваться услугами профессиональных консультантов.

«Мы рады работать над расширением и укреплением партнерских отношений с правительством Хатлонской области, что предусмотрено стратегией ЕБРР по работе в регионах страны. Мы успешно вкладываем средства в социальнозначимые проекты области, а также продолжаем поддерживать представителей частного сектора Таджикистана, что способствует усилению экономической роли частного сектора в регионах. Хатлонская область имеет огромный потенциал для развития предпринимательства. Мы надеемся, что совместными усилиями мы сможем охватить еще большее количество представителей частных компаний, нуждающихся в финансовой и консультационной помощи для развития бизнеса», - отметила глава представительства ЕБРР в Таджикистане Айтен Рустамова.

ЕБРР с начала своей деятельности в Таджикистане инвестировал свыше 600 миллионов евро в более чем в 120 проектов в различных секторах экономики страны, из них 32% инвестировано в финансовый сектор и направлено на поддержку предпринимательства в Таджикистане.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.