Первая ветка столичного метрополитена будет «воздушной» и соединит южные ворота города (по направлению в Хатлонскую область) с районом городского цирка, сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

Согласно генплана Душанбе, первая воздушная ветка столичного метро заработает в конце 2040 года.

На сегодняшний день столичные власти изучают вопрос о возможности строительства подземных участков будущего душанбинского метрополитена.

«Специалисты изучают, какие проблемы и препятствия могут появиться при возведении подземных веток метрополитена в городе», - отметили в столичной администрации.

Изучаются также предполагаемые ветки будущего метро. Некоторые жители города уже предложили строительство линии метро от аэропорта до «Корвона», а другую - от цирка до микрорайона Зарафшон.

Метро в Душанбе станет третьим в Центральной Азии. Сегодня метрополитен функционирует в столице Узбекистана Ташкенте и в Алмате. Есть планы строительства метро и в Бишкеке.

Метро в Ташкенте было построено в советское время, а в Алматы первая линия была запущена в 2011 году.

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