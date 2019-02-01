Сотни музейных экспонатов из Узбекистана будут экспонироваться в течение нескольких месяцев на выставке "Цивилизации и культуры на Шелковом пути", которая пройдет в Лувре (Франция) в 2021 году, сообщает Kun.uz.

Директор департамента Исламского искусства музея Лувра Янник Линц на первой международной конференции по подготовке к выставке назвала ее «выставкой века». По её словам, там будет выставлено многовековое наследие Шелкового пути. На выставку выделена 1200 квадратных метров площади, в котором могут разместиться до 300-400 экспонатов.

По словам Линц, на следующей неделе специалисты из Франции, Узбекистана и России начнут научные исследования.

«С понедельника мы начнем работу по меморандуму, подписанному в октябре 2018 года. Мы создадим небольшую рабочую комиссию, состоящую из двух французских, двух узбекских и одного российского экспертов, для обсуждения списка экспонатов и их выбора. А во второй половине года во Франции состоится следующее заседание Рабочего комитета, который будет работать над подготовкой книги, посвященной открытию выставки в 2021 году», - говорит Янник Линц.



Директор французско-узбекской археологической миссии Рокко Ранте проинформировал собравшихся о некоторых экспонатах, ожидаемых на выставке наследия Шелкового пути в 2021 году.

Рокко Ранте рассказал, ​​что на выставке наследия Шелкового пути будет представлено 300 экспонатов, 200 из которых будут музейными экспонатами Узбекистана.



"Через территорию Узбекистана проходили различные цивилизации и культуры, поэтому появилась идея показать это разнообразие всему миру. Мы посмотрели много экспонатов и выбрали около 300 экспонатов для выставки 2021 года, 200 из которых принадлежат музеям Узбекистана. Мы должны принять конкретное решение на счёт списки экспонатов. Выставка наследия Шелкового пути станет крупнейшей выставкой не только для Узбекистана, но и для всего мира, поэтому к ней нужно тщательно готовиться", - сказал он.



В октябре прошлого года в рамках визита президента Шавката Мирзиёева во Францию ​​была достигнута договоренность о проведении в музее Лувра выставки посвященной истории Узбекистана.

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