Бывший военнослужащий Аграрного батальона Вооруженных сил Таджикистана приговором суда оштрафован на 25 тыс. сомони за связи с изменником Родины, сообщил «АП» источник в военном суде Душанбинского гарнизона.

Уроженец Ванджского района ГБАО, 24-летний Кудратулло Завков, во время службы в рядах Вооруженных сил Таджикистана с апреля 2016 по август 2017 года посредством социальных сетей установил контакт с гражданином Таджикистана Абдуджаббором Сайдаловым, который воевал в рядах террористической организации «Талибан» непосредственно близи госграницы Афганистана и Таджикистаном.

«Сайдалов прошел террористическую подготовку в Иране и воевал в рядах «Талибан» и Завков об этом знал, но не сообщил правоохранительным органам Таджикистана», - отметил источник в суде.

В конце апреля прошлого года Сайдалов был задержан сотрудниками Госкомитета национальной безопасности Таджикистана при незаконном переходе госграницы республики с Афганистаном. В августе 2018 года он был признан судом виновным по статьям 32 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), 307 (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан), 305 (измена государству), 335 (незаконное пересечение государственной границы Республики Таджикистан), 401 (наёмничество) УК Таджикистана и приговорен к 20 годам лишения свободы.

В ходе судебного разбирательства он признался, что когда служил в рядах «Талибана», имел связь с Завковым и последний знал, чем он занимается в Афганистане.

Суд Душанбинского военного гарнизона, учтя молодость и чистосердечное покаяние Завкова по статье 347 (несообщение о преступлении или его укрывательство) УК РТ оштрафовал его на 25 тыс. сомони.

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