Управление по борьбе с организованной преступностью МВД Таджикистана призывает граждан сообщать о правонарушениях, связанных незаконным обучением в религиозных учебных заведениях за рубежом, о лицах, занимающихся колдовством, о фактах торговли людьми, сообщает пресс-центр МВД республики.

В сообщении отмечается, что УБОП также заинтересовано в получении информации о незаконном обороте драгоценных камней и металлов, ввоза в страну и реализации некачественных лекарственных средств, о преступлениях в сфере информации и интеллектуальной собственности.

Сообщается, что УБОП МВД Таджикистана намерено стимулировать граждан, которые будут сообщать им о таких преступлениях.

Милиция обещает сохранить конфиденциальность источника информации.

«Лица, имеющие информацию о таких преступлениях, могут оперативно связаться по телефонам 227-07-07, 221-01-49, или написать на почту [email protected]. Также можно обращаться в социальных сетях Viber, WhatsApp, IMO, Telegram и WeChat, зарегистрированных по номеру 93-444-00-66», - указано в сообщении МВД РТ.

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