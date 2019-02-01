Сотрудники Агентства по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана провели оперативно-розыскное мероприятие возле пограничной заставы «Нижний Пяндж» района Джайхун Хатлонской области, сообщает пресс-центр антинаркотического ведомства страны.

В результате был задержан гражданин Исламской Республики Афганистан Хакими Хакимуллох по подозрению в незаконной транспортировке наркотиков. "Рентгеновское исследование в столичной больнице №3, а также дополнительное исследование в Центре здоровья "Истиклол" в Душанбе установило, что в желудке подозреваемого находится инородное тело. Под присмотром врачей естественным путём из желудка упомянутого гражданина было изъято 38 капсул, содержащих героин общим весом 542 гр.", - отмечается в сообщении.

Было установлено, что гражданин Афганистана приобрёл наркотики у своего земляка по имени «Саидого», личность которого не установлена, с целью передачи наркотиков в собственность неизвестного следствию человека по прозвищу «Муаллим» и провёз контрабандным способом в Таджикистан.

В отношении гражданина Хакими Хакимулоха и неустановленных следствием лиц по прозвищам «Саидого» и «Муаллим» возбуждено уголовное дело.

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