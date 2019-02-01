Живущий с 2003 года в России мигрант из Узбекистана Боходир Ахмедов записал видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. Он рассказал, что несколько дней не мог вывезти на родину из Москвы тело погибшего брата, гражданина Узбекистана, чтобы похоронить его на родной земле. Обращение Ахмедов записал в машине, когда вез гроб в аэропорт Внуково, сообщает "Настоящее время".

Сорокалетний мужчина рассказал, как в Москве у него требовали деньги за выдачу тела, и что он не получил помощи ни от сотрудников посольства Узбекистана, ни от государственного авиаперевозчика "Узбекские авиалинии", пишет издание.

Он попросил президента, чтобы власти Узбекистана сделали бесплатной транспортировку на родину так называемого груза-200 (тел погибших), подчеркнув, что у мигрантов, которые уезжают работать в Россию, нет "моря" денег.

"Уважаемый наш президент, у меня к вам просьба: наши люди в Москву приезжают не от хорошей жизни, а от нужды, чтобы работать, – обратился Ахмедов к президенту Мирзиёеву. – У них в кармане нет "моря" денег. Поэтому если люди попадают в такую ситуацию, окажите помощь хотя бы в этом. Сделайте транспортировку груза-200 бесплатной. Помогите немного народу Узбекистана".

"Я записал это видео не для того, чтобы собрать деньги. Я хочу, чтобы мое видео увидел сам президент Узбекистана, чтобы он знал, какое отношение к узбекистанцам в посольствах за рубежом", – еще раз подчеркнул Ахмедов в разговоре с "Настоящим временем".

Брату Ахмедова Отабеку Болтаеву было 32 года. Он несколько лет наездами выезжал на временную работу в Россию и последний раз приехал в ноябре 2018 года. Он устроился на работу дворником и был отправлен очищать от снега и сосулек крышу трехэтажного здания в Москве. Никакого альпинистского снаряжения и ограждения, по словам Ахмедова, работодатели его брату не предоставили. В результате Отабек упал с крыши, напоролся на забор и умер:

"5 января 2019 года мой братишка Отабек, который работал дворником в Москве, упал с крыши и умер, – рассказал в видео Ахмедов. – Чтобы забрать тело братишки из морга, у меня попросили 80-100 тысяч рублей: там, оказывается, есть ритуальные услуги. Я сам бегал и собрал все документы. Даже этот ящик (гроб) сам нашел, но денег немного не хватало".

Боходир, по его словам, все же смог забрать тело из морга и повез брата в аэропорт. Он пытался отправить ящик в Фергану, откуда родом он сам и его родные. Но там его ждали новые проблемы.

"Я позвонил в "Узбекские авиалинии" (государственная авиакомпания, которая выполняет рейсы из Узбекистана в Россию – НВ). Но они сказали, что скидку сделать не могут. Они сказали, что надо заплатить 18 тысяч рублей, а за скидкой надо обращаться в руководство в Ташкенте, – пожаловался узбекистанец Мирзиёеву. – Но как я поеду в Ташкент, если сам я в Москве, а мой братишка лежит мертвый в морге?"

"Потом один человек посоветовал мне обратиться в посольство Узбекистана в Москве. 10 января 2019 года я обратился к ним. В посольстве вышел человек, даже не посмотрел на меня, разговаривал на "ты". Говорит: "Тебе что нужно?" Я говорю: "Брат, у меня братишка умер. Помогите отправить [тело домой]". А он говорит: "Мы никому не помогаем. Вот тебе телефон агентства ритуальных услуг", – описал ситуацию узбекистанец. – Я ему говорю: "Я уже обращался к таким агентствам. Они просят дорого. Мне бы один билет в Узбекистан, в Фергану". А он говорит: "Кто ж тебе бесплатно поможет? Бесплатно сейчас никто не ничего не сделает". Ничего мне не сказал, развернулся и ушел".

"Слава Богу, помогли в компании, где работал мой братишка. Собрали деньги", – пояснил ферганец. Но, по его словам, он "на следующий день отправил братишку, пришел домой и от обиды долго плакал".

Ахмедов в разговоре с Настоящим Временем подчеркнул, что не просил денег у сотрудников посольства:

"Я хотел, чтобы мне помогли с документацией для груза-200, – подчеркнул он. – Но меня в посольстве приняли как попрошайку. Хотя посольство – это часть твоей родины в чужой стране. А чем помогает нам наше посольство? Они все зарабатывают большие деньги на грузоперевозках, и не могут найти место для одного гроба?"

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