Чемпион Таджикистана по футболу душанбинский «Истиклол» 31 января провел свой второй контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Анталии.

Соперником душанбинцев стал клуб «Челик», выступающий в премьер-лиге Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу чемпиона Таджикистана. У «Истиклола» голы забили Шериддин Бобоев и Нозим Бободжонов, сообщает Федерация футбола Таджикистана.

Ранее на сборе в Турции «Истиклол» проиграл бронзовому призеру чемпионата Казахстана-2018 «Тоболу» (1:2).

Представитель первого дивизиона Дании команда «Кёге» станет третьим спарринг-партнером чемпиона Таджикистана на сборе в Турции. Эта встреча состоится в воскресенье, 3 февраля.

После завершения турецкого сбора чемпион Таджикистана вылетит в Узбекистан, где 12 февраля проведёт матч предварительного раунда Лиги чемпионов АФК-2019 против клуба АГМК из Алмалыка.

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