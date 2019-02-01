В прошлом году в Таджикистане взялись за ввозимое куринное мясо: на фоне этого скандала были даже уволены высокопоставленные чиновники

В 2018 году в Таджикистане в реализацию не поступило ни одного грамма некачественного продукта, заявил сегодня, 31 января, журналистам председатель комитета по продовольственной безопасности при правительстве Таджикистана Фарход Камолзода.

По его информации, вся импортная продукция прошла экспертизы через лаборатории Комитета. «Продукция, которая не удовлетворила требования наших специалистов, была возвращена назад», – завил он.

По словам Камолзода, в 2018 году, чтобы предотвратить поступление в республику безопасной продукции, лаборатории ведомства провели около 1 млн. процедур - анализов и экспертиз.

В итоге были выявлены и уничтожены, согласно правилам, более 22 тонн мясопродуктов, около 11 тонн молочной продукции, более 57 тыс. штук яиц, 85 тонн плодоовощной продукции, 1,8 тонн соли и 1,1 тонн масла.

«Из-за поставки в республику без разрешения Комитета через КПП «Панджи Поён» более 240 тонн птичьего мяса из Китая в отношении ООО «Азия-12» и компании «Далерон» были предприняты меры. Их продукция конфискована в пользу государства. Продукция, завезённая этими компаниями, не была низкокачественной, они просто нарушили правила оформления, не посчитали нужными получить соответствующее разрешение нашего Комитета», - заявил Фарход Камолзода.

Напомним, еще в конце 2017 года Эмомали Рахмон сделал заявление, что на нашем рынке 90% мясной продукции не соответствует санитарным нормам.

Президент выразил недовольство уровнем контроля за качеством ввозимых в страну продуктов питания и снял с должностей руководителей контролирующих органов – главу таможни, директора Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции республики, главу Службы ветеринарного контроля Минсельхоза и начальника Госслужбы по санитарному и эпидемиологическому контролю Минздрава.

«Кто проверял сроки и качество этого мяса? Об экспорте наших фруктов в другие страны нам приходится вести переговоры на уровне правительства, но что касается импорта, то мы завозим на наш рынок яды. Некоторые нечистые на руку предприниматели ввозят в страну со всех уголков мира за бесценок вредные товары и реализуют их нашим гражданам», - подчеркнул тогда президент.

В республике, по данным Госкомстата, в 2016 году было произведено 6,5 тысяч тонн мяса птицы, а в 2017 году эта цифра составила 6,8 тысяч. Однако в 2018 году производство резко пошло на убыль, за первое полугодие было произведено всего 0,9 тысяч тонн мяса.

Таджикистан большую часть куриного мяса импортирует из США, Бразилии, России и Турции.

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