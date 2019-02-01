Вопрос долгостроя и заселения не сданных госкомиссии жилых домов решится до начала второго полугодия, заверил сегодня, 31 января, на пресс-конференции первый заместитель председателя города Душанбе Махмадсаид Зувайдзода.
Журналистов интересовал вопрос заселенных новостроек, которые не приняты государственной приемочной комиссией. Так, граждане, полностью оплатившие стоимость квартир в новостройке, в течении нескольких лет лишены возможности не только получить правоустанавливающие документы на квартиру, но и получить регистрацию (прописку) по месту жительства, доступ к медицинским, образовательным и прочим услугам.
В качестве примера были приведены строительные объекты компании "Мавароуннахр" по улице Сохили, 12-этажный дом в районе аэропорта, построенный компанией "Адл-Кафолат" и другие.
"Действительно, эти проблемы существуют, но они решаются. Так как вы знаете, сейчас решается вопрос с «Манзили дастрас», «Мовароуннахр». Мы ведем переговоры с застройщиками других долгостроев, у которых финансовые проблемы, ищем пути решения. По нашим расчётам, основная часть «проблемных» объектов будет сдана в эксплуатацию к концу первого полугодия", - сообщил Махмадсаид Зувайдзода.
Одной из главных причин возникновения подобной ситуации с застройкой, по мнению зампредседателя города, является пробелы в законодательстве.
"Многие «пайщики» строительных объектов заключают договора напрямую с бизнесменами-застройщиками, оплачивая им наличными. Если бы оплата проводилась через банковскую систему, то и защитить права собственника было бы намного проще. Сейчас проводится работа в этом направлении", - подчеркнул он.
На вопрос журналистов относительно отсутствия информации о подробном плане и сроков сноса домов в столице, Махмадсаид Зувайдзода ответил, что Генплан Душанбе есть в открытом доступе.
Вместе с тем он сообщил, что сейчас по каждому из отдельных районов и участков разрабатываются отдельные ПДП (проект детальной планировки – авт.).
В присутствии журналистов первый зампред столичной мэрии дал указание главе Душанбинского управления архитектуры размещать исчерпывающую информацию относительно сноса и реконструкции согласно Генплана на сайте столичной администрации.
"Столичная мэрия для выявления и решения различных проблем, в том числе и в сфере жилищных прав, в ближайшее время намерена провести ряд мероприятий, в которые будут привлечены представители СМИ, активисты и члены гражданского сообщества", - пообещал Махмадсаид Зувайдзода.
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