Компания «МегаФон Таджикистан» наградила победителей беспрецедентной акции «100 смартфонов за 10 дней». Самые удачливые пользователи услуги «МегаФон кошелёк» стали обладателями новых телефонов Samsung Galaxy A6.

«МегаФон кошелек» помогает оплачивать услуги связи и ЖКХ, пополнять баланс, совершать покупки в ряде супермаркетов и торговых точек, в том числе через QR-коды, и делать многое другое. Каждый пользователь услуги с 20 по 30 декабря прошлого года мог претендовать при совершении транзакций на приз – один из ста смартфонов Samsung Galaxy A6. Победители среди участников акции были выбраны с помощью генератора случайных чисел.

В Худжанде награждение победителей состоялось в офисе «МегаФон Бизнес». «Мы рады, что можем помочь клиентам освоить новый цифровой мир. Так, с услугой «МегаФон-кошелек», наши абоненты получают возможность существенно сократить срок оплаты услуг связи. Упрощаются пополнение баланса, процесс совершения покупок. Так у жителей страны появляется дополнительное время, чтобы сфокусироваться на более важных вопросах», – подчеркнул директор Регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Согдийской области Далер НАИМОВ.

«Об услуге «МегаФон кошелек» теперь знают все мои родные и соседи. В нашей семье оценили её удобство: например, мы можем «двумя кликами» пополнять баланс своим близким, сидя дома. Спасибо компании «МегаФон Таджикистан» за сервис – и, конечно, за приз!» – говорит победительница акции Заррина ТУРСУНОВА.

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