Первый гидроагрегат Рогунской ГЭС за полтора месяца работы произвел в три раза больше электроэнергии, чем все существующие в республике малые ГЭС за весь 2018 год.
В Таджикистане действуют 286 малых ГЭС совокупной мощностью 26,7 МВт. Этими станциями в прошлом году произведено чуть более 33 млн. кВт.ч электроэнергии, сообщает министерство энергетики и водных ресурсов РТ.
Первый же агрегат Рогунской ГЭС, запуск которого состоялся 16 ноября прошлого года, до 1 января 2019 года произвел 90,3 млн. кВт.ч электричества.
В целом, по данным Минэнерго, в прошлом году в Таджикистане произведен рекордный за всю историю республики объем электроэнергии: более 19,7 млрд. кВт.ч.
В Минэнерго отмечают, что до этого наиболее высокий показатель по выпуску электроэнергии приходился на 1988 год: тогда было произведено 18,6 млрд. кВт.ч энергии.
Выпуск электричества подведомственными «Барки точик» предприятиями в 2018 году составил более 16,2 млрд. кВт.ч, Сангтудинской ГЭС-1 – около 2,4 млрд. кВт.ч, ГЭС «Сангтуда-2» - 826,4 млн. кВт.ч, станциями компании «Памир Энерджи» - 184 млн. кВт.ч.
Отметим, что первый гидроагрегат Рогунской ГЭС на начальной стадии в среднем работает на мощности 100 МВт. Постепенно, по мере роста уровня воды в водохранилище, его мощность будет достигать проектных 600 МВт. Ожидается, что это произойдет к 2033 году.
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