О том, что делает Спитамен Банк для улучшения доступа населения к кредитам, как отразится изменение процентных ставок на клиентах, какие планы у Спитамен Банка на ближайшее будущее, в интервью «Азия-Плюс» рассказал доктор экономических наук, Первый Заместитель Председателя Правления Умеджон Хикматов.
- Умеджон Сафаралиевич, прежде чем мы перейдем к основной теме, расскажите, пожалуйста, каким был 2018 год для Спитамен Банка?
- Подведение итогов деятельности показало, что в 2018 году Спитамен Банк продемонстрировал стабильную работу и выполнение основных показателей развития.
Успешная деятельность Спитамен Банка и достижение намеченных показателей по основным направлениям, финансовая устойчивость и улучшение качества активов, а также расширение объемов кредитования стали возможными благодаря неуклонному следованию стратегии развития Банка.
В 2018 году Спитамен Банк активно развивал филиальную сеть в регионах, были созданы дополнительные рабочие места.
Спитамен Банк уделяет особое внимание развитию прямых корреспондентских отношений с зарубежными банками и является активным участником рынка международных расчетов.
Так, в 2018 году были установлены прямые корреспондентские отношения с АО «Альфа-Банк», Межгосударственным Банком и КИВИ Банком. Также, в конце декабря месяца прошлого года состоялась встреча с представителями Райффайзенбанк, в ходе которой были обсуждены вопросы по установлению и развитию сотрудничества.
- Вопрос кредитования всегда держится в топе самых популярных тем СМИ. Расскажите, пожалуйста, о работе Спитамен Банка в этом направлении.
- Доступ к кредитным ресурсам остается одной из наиболее обсуждаемых тем. На протяжении всей своей деятельности, будучи социально ответственным Банком, Спитамен Банк заботиться о своих клиентах и всегда стремится улучшить условия кредитования.
Регулярный пересмотр процентных ставок по кредитам в сторону понижения является тому подтверждением. 2019 год не стал исключением.
Уже с 1 февраля Спитамен Банк в очередной раз существенно снижает процентные ставки по кредитам в национальной валюте (сразу на несколько пунктов). Предоставление кредитов по заявкам, поступившим с 01 февраля, будет осуществляться по новым сниженным процентным ставкам.
- Поясните, на сколько будут снижены проценты по кредитам?
- По вновь заключаемым кредитным договорам минимальный размер процентной ставки составит 2% в месяц, а максимальный - 2,33%. При пересчете месячных процентных ставок на годовые, получим 24%-28% годовых, соответственно.
В целом же, снижение процентов по кредитам в национальной валюте составит около 5% годовых - это очень существенное понижение!
- Чем обусловлено снижение процентов по кредитам именно в национальной валюте?
- Большинство заемщиков заинтересованы в получении кредитов в национальной валюте, поскольку в данном случае практически исключен валютный риск. Другими словами, изменение курса национальной валюты не отражается на размере ежемесячных выплат.
Еще одним важным фактором выбора валюты кредита являются доходы клиентов, которые, в подавляющем большинстве в национальной валюте.
Кроме того, снижение процентных ставок на кредиты в сомони будет способствовать процессу «дедолларизации» экономики страны.
- Какие преимущества получат клиенты от снижения процентов по кредитам?
- Являясь социально ответственным Банком, который думает о благополучии своих клиентов, Спитамен Банк заинтересован в их стабильном развитии и достижении успеха.
Снижение процентных ставок по кредитам обеспечит расширение доступа к ресурсам более широким слоям населения, позволяя при этом существенно снизить ежемесячные выплаты по кредиту, что благоприятно отразится на бюджете клиента.
Снижение процентов по кредиту выгодно не только клиентам Банка, но и конечным потребителям, поскольку себестоимость продукции, как правило, включает в себя затраты на оплату процентов по кредиту. Следовательно, чем ниже проценты по кредиту, тем ниже конечная стоимость товара/услуги.
- Сроки рассмотрения кредитных заявок являются для клиентов очень важным вопросом. Сколько времени рассматривается заявка на кредит в Спитамен Банке?
- Действительно, сроки рассмотрения кредитной заявки очень важный и чувствительный вопрос для клиента.
Продолжительность рассмотрения заявки зависит от вида кредита. В линейке кредитных продуктов Спитамен Банка есть кредиты, которые выдаются в течение одного часа, то есть клиент с момента подачи заявки и до получения кредита потратит всего час своего времени. Длительность рассмотрения заявок по крупным кредитам, за которыми обычно обращаются большие компании, занимает больше времени.
Что касается кредитов для населения (потребительские кредиты) и кредитов для малого и среднего бизнеса, сроки рассмотрения заявок по ним составляют в среднем от 2-х до 4-х рабочих дней.
- Какие планы у Спитамен Банка на ближайшее будущее?
- Говоря о планах на будущее, следует отметить, что Спитамен Банк всегда двигается в ногу со временем и будет продолжать развиваться как инновационный банк, уделяя большое внимание применению новых технологий для обеспечения удобным и быстрым банковским обслуживанием.
Вот уже более десяти лет Спитамен банк, осуществляя финансовую деятельность, стремится внести свой вклад в развитие общества. Понимая всю важность корпоративной социальной ответственности, Спитамен Банк и в будущем будет продолжать наращивать активность в реализации социальных проектов.
Спитамен Банк в скором времени планирует запустить ряд новых кредитных продуктов на льготных условиях для развития и поддержки туристической отрасли в стране, возрождения народных ремесел и развития сельской местности.
Линейка кредитных продуктов Спитамен Банка в ближайшее время будет дополнена специальным потребительским кредитом, который будет предоставляться на беспроцентной основе.
Для удобства своих клиентов Спитамен Банк продолжит активное развитие филиальной сети. В регионах будут открыты дополнительные точки банковского обслуживания, оснащенные самым современным оборудованием.
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