Презентация сборника "ШОС в современном мире 2016-2018. Шанхайская организация сотрудничества в сообщениях ТАСС" прошла в среду, 30 января, в главном офисе агентства в Москве.

В церемонии приняли участие генеральный секретарь ШОС в 2016-2018 годах Рашид Алимов, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, посол КНР в Москве Ли Хуэй. На презентации также присутствовали директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин и руководитель представительства ТАСС в КНР Андрей Кириллов. Гостями церемонии стали представители посольств стран-участниц организации, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу, авторитетные российские эксперты.

В книге представлены сообщения, посвященные заявлениям первых лиц государств-членов организации по проблематике ШОС, итогам саммитов, принятию важных документов - от небольших новостей в три-четыре абзаца до подробных аналитических обзоров. Важное место в сборнике отведено интервью Алимова агентству во время его пребывания на должности во главе ШОС, где он подробно рассказывает об успехах и вызовах в работе организации. Материалы охватывают период с 2016 года, когда был подписан Меморандум о сотрудничестве между Секретариатом ШОС и ТАСС, до 2018 года.

Презентация началась с показа ролика под названием "Энергия шанхайского духа", где метафорически рассказывалось об уникальных особенностях каждой из стран организации, об их единстве и общих целях, о развитии ШОС - зарождении в 2001 году, расширении с приемом Индии и Пакистана и "совершеннолетии" в наступившем году.

Ни дня без новостей

Как отметил в своем вступительном слове Михайлов, с первой секунды создания ШОС корреспонденты ТАСС внимательно следили за тем, что происходит в организации. "Последние три года мы, в среднем, давали семь сообщений в день по поводу той или иной деятельности ШОС, - сообщил он. - И, безусловно, мы не выпускали бы ни несколько сообщений в день, ни одно раз в неделю, если бы деятельность организации не была столь бурной и полной".

В свою очередь Алимов уточнил, что с 2016 года на ленте ТАСС вышло около 7,5 тыс. материалов о деятельности ШОС. "В сборник вошла лишь малая их часть. Но это колоссальная работа, которая характеризует не только активную работу журналистов, но и нарастающую скорость движения локомотива самой организации", - указал бывший генсек организации.

Он также выразил искреннюю благодарность руководству агентства, а также журналистам ТАСС, которые, по его словам, всегда оперативно и высокопрофессионально освещают деятельность ШОС. "Сотрудничество Секретариата организации с ТАСС является образцом того, как могут и должны взаимодействовать исполнительные органы международных организаций и пресса, - подчеркнул дипломат. - По нашей статистике, с 2016 года по линии организации было проведено 871 мероприятие, только я лично провел 363 встречи и 327 раз выступил на самых различных мероприятиях. И какое бы это не было бы событие, в каком городе оно бы не проходило, корреспондент ТАСС всегда был рядом".

Алимов также обратил внимание на то, что данный труд адресован не только дипломатам и представителям экспертного сообщества, но и всем, кто интересуется современными международными отношениями. "Познакомившись с этим сборником, все смогут найти ответы на вопросы, которые касаются современной деятельности ШОС и перспективам ее развития", - добавил он.

Посол КНР также взял слово на пресс-конференции, отметив, что часто посещает офис агентства. "Не первый раз присутствую здесь на презентации книги, посвященной российско-китайским отношениям. Это доказывает, что информационное агентство ТАСС очень серьезно выполняет поручения лидеров наших стран о продвижении двусторонних отношений и стратегического партнерства", - указал Ли Хуэй.

Больше, чем летопись

Алимов обратил внимание на актуальность и своевременность издания: "Именно в этот период ШОС обрела второе дыхание - с приемом в свои ряды таких влиятельных государств Южной Азии, как Индия и Пакистан (в 2017 году - прим. ТАСС)". Он подчеркнул, что динамичное развитие ШОС происходит на фоне непростой ситуации в мире и страны организации "демонстрируют пример того, как можно совместно противостоять современным вызовам и угрозам". "В этом контексте значение материалов, представленных в сборнике ТАСС, выходит далеко за рамки простой летописи о деятельности одной организации", - убежден он.

В свою очередь Хакимов выразил уверенность в том, что совместная работа с ТАСС продолжится и в период председательства РФ в ШОС в 2019-2020 году. Он также рассказал, что в числе приоритетов российского председательства - "дальнейшее укрепление ШОС и консолидация ее рядов через расширение состава".

Со своей стороны посол КНР в Москве подчеркнул, что в сборнике нашли отражение "огромный вклад стран ШОС в борьбу с терроризмом, наркотрафиком и другими актуальными угрозами", а также информация, касающаяся сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере.

Лукин же поделился оценкой удобства такого формата для работы академических кругов. "Конечно, можно в интернете найти отдельные сообщения. Но когда они собраны в один том, это удобно и дает возможность изучать тенденции и различные стороны проблемы. Это очень важно", - подчеркнул эксперт.

Продолжение следует

Станет ли создание подобных сборников статей, посвященных деятельности ШОС, традицией для ТАСС? Как заверил журналистов лично Михайлов, продолжение, безусловно, будет. "Мы будем внимательно следить за развитием организации и передавать на ленту все новости, которые так или иначе происходят в ШОС, вокруг ШОС или в тех странах, которые являются членами организации", - указал он.

"Рубеж не опустим. Надеюсь, будем выпускать такие сборники каждые два года", - добавил генеральный директор ТАСС.