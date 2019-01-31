Поставка куриных яиц из Узбекистана в Таджикистан не запрещена и никаких преград для этого нет.
«Нет никакого запрета на импорт яйца из этой республики», - заявил глава Комитета по продовольственной безопасности при правительстве РТ Фарход Камолзода сегодня, 31 января, журналистам.
Он отметил, что в 2018 году импорт яиц составил всего 1 тыс. 817 тонн (в этом Комитете яйца считают не поштучно), что на 8 тыс.111 тонн меньше, чем было в предыдущем году.
Причиной спада импорта узбекских яиц он назвал то, что Таджикистан нарастил производственные мощности своих птицефабрик и производство яиц увеличилось.
Согласно информации Агентства статистики и Минсельхоза, в 2018 году в республике было произведено более 45 млн штук яиц, что на 32% больше, чем в 2017 году.
Журналистов интересовал вопрос, действительно ли в целях защиты отечественных производителей негласным указом был запрещен ввоз яиц из Узбекистана.
Камолзода отверг эти предположения. Он отметил, что за январь ни один предприниматель не обратился в комитет о получении разрешения на импорт яиц.
«Действительно, раньше, когда был закрыт путь в Узбекистан, яйца привозили из Казахстана и России. Теперь, с возрождением птицефабрик, снизилась потребность в импорте этой продукции», - отметил он.
На вопрос: «Почему цена на яйца выросла?», Камолзода ответил:
«Когда импорта нет, когда на рынке мало товара, конечно, цена на него вырастет. А для импорта продовольственных товаров нужно разрешение нашего комитета, оно бесплатно и решается за 15 минут».
Весной 2018 года в связи со смягчением пограничного режима между Таджикистаном и Узбекистаном из соседней страны яйца в Таджикистан «потекли рекой». Это привело к снижению цен на этот продукт: ячейку яиц узбекские предприниматели продавали за 13-16 сомони.
Затем, по неизвестным причинам, поставка была приостановлена, и в итоге цены опять взлетели вверх.
Сегодня одно яйцо в магазинах столицы стоит от 90 дирамов до 1 сомони, тогда как в начале прошлого года они стоили не более 70 дирамов за штуку.
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