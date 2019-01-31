В центре Ташкента построили зимний спортивно-развлекательный комплекс Ice City. Он официально откроется 1 февраля в день проведения первенства Узбекистана по хоккею, передает УзА.
Общая площадь крытого парка составляет около 16 тыс. квадратных метров. В частности, ледовая зона для хоккея занимает 1800 квадратных метров. Эта площадь, размером 60х30 метров, полностью отвечает олимпийским требованиям, поэтому Федерация хоккея Узбекистана планирует провести здесь первое в истории первенство Узбекистана по хоккею.
В парке использован природный лед и снег. Средняя температура комплекса 18 градусов тепла.
Ледовый парк приспособлен для занятий основными зимними видами спорта и будет работать круглый год. Весной, осенью и летом здесь можно поиграть в хоккей, покататься на коньках, поиграть в снежки на заснеженных площадках и покататься на сноуборде по холмам. Специальная канатная дорога вдоль коридора позволяет наблюдать за всем комплексом сверху. Еще одним развлечением будет путешествие на воздушном шаре.
Директор спортивно-развлекательного комплекса Ice City Дильфуза Таджибаева утверждает, что аналогов проекта в Центральной Азии нет.
«Прежде чем приступить к работе по строительству комплекса, мы провели переговоры со специалистами ведущих мировых компаний. Несмотря на то, что проект данного спортивного и развлекательного объекта был представлен итальянской компанией, строительные работы проводили профессионалы нашей страны», - отметила она.
Она добавила, что строительство комплекса осуществлено в рекордно короткий срок - всего за год.
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