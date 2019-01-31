Компания «МегаФон Таджикистан» продолжает развивать свой портал «Mega Book». В настоящее время абонентам оператора доступны более 40 000 книг от одного из ведущих продавцов России и СНГ «ЛитРес» – на треть больше, чем в момент запуска сервиса. Пользоваться этой огромной онлайн-библиотекой можно без оплаты интернет-трафика.
На портале «Mega Book», запущенном летом прошлого года, размещаются электронные книги практически всех жанров: классика и фантастика, приключения и мемуары, стихи и детская литература. В каталоге, который сейчас включает более 40 000 текста, можно найти произведения абсолютно на любой вкус.
Интересно, что ТОП-5 самых читаемых книг портала составили главным образом произведения современных авторов. Рейтинг возглавил детектив Донато Карризи «Потерянные девушки Рима», переведенный с итальянского в 2017 году. На второй строчке – Александр Назаркин со сборником рассказов «Полуфантастика», на четвертой – обладатель Гонкуровской премии Жан-Мишель Генассия с «Клубом неисправимых оптимистов». Из классики в ТОП-5 вошли «Три Гарридеба» Артура Конан Дойла и «Коко» Ги де Мопассана (соответственно третье и пятое места).
«Перечень авторов, популярных у пользователей «Mega Book», показывает, насколько разнообразны вкусы наших абонентов. И это только радует: создавая портал, мы хотели обеспечить самый широкий доступ с мобильных устройств к хорошим книгам всех жанров. Напомню, что на «Mega Book» с богатствами мировой литературы можно ознакомиться без тарификации интернет-трафика», – говорит коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.
Подписаться на сервис можно по ссылке megabook.tj или отправив USSD-запрос на короткий номер *374#. Абонентская плата за доступ к порталу – 0,80 сомони в сутки или 0,40 сом за 12 часов. Время отсчитывается от момента подключения услуги. По истечении выбранного абонентом срока подписка продлевается автоматически. Если пользователь не планирует в определенные дни читать онлайн, услугу необходимо отключить USSD-командой *374*0# или SMS с текстом «Стоп 1» на номер 374.
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