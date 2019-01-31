Информация о массовой переброске боевиков ИГ на границу Таджикистана является субъективным прогнозом Игорь Зубова, сообщает ТАСС со слов официального представителя МВД Ирины Волк.
"Информация, озвученная статс-секретарем - заместителем министра внутренних дел Российской Федерации Игорем Зубовым отражает его субъективный прогноз возможного развития политической обстановки на территории Центрально-Азиатского региона. Данные высказывания не являются официальной позицией МВД России", - сообщила она ТАСС.
Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов, выступая на итоговой коллегии МВД по Татарстану, заявил, что «Исламское государство» неизвестными вертолетами перебрасывает боевиков из Пакистана на границу Таджикистана.
Он также отметил, что «там планируются, видимо, масштабные провокации в перспективе с выдавливанием большого количества беженцев и со всеми последствиями в сторону России», и призвал полицейских усиленно проверять приезжих из Таджикистана и Узбекистана.
Однако Пограничные войска ГКНБ Республики Таджикистан заявили, что непосредственно вдоль участка таджикско–афганской линии государственной границы на сегодняшний день членов запрещенной в Таджикистане террористической группировки «Исламское государство» не зафиксировано.
Пограничники отметили, что активно наблюдают за событиями, происходящими вдоль границы, и в настоящее время необходимости в усилении таджикско-афганской границы в связи с ситуацией в Афганистане нет.
«Между пограничниками Таджикистана и Афганистана налажено тесное и стабильное сотрудничество, и при появлении членов ИГ вдоль участка границы у нас будет информация», отмечалось в заявлении Погранвойск ГКНБ Таджикистана.
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Кулли ахбор
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Зафарчон49
Может обратное? Может Россия заинтересована и способствовал к возникновению такой шумихи? Или этот человек шизофреник?!