В 2017 году более 600 высокотехнологичных диагностических лабораторий, способных проводить ДНК-тесты, генетические анализы и другие процедуры, были установлены в медицинских центрах по всей стране. Лаборатории были представлены как часть партнерства между правительством и частной компанией «Фароз».

Сегодня услуги этих лабораторий, которые выдают различные нужные справки, очень дороги. Несмотря на то, что в самой компании «Фароз» утверждают, что стоимость медсправок, установлена министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, тем не менее, они не согласованы с Антимонопольной службой.

Об этом на пресс-конференции 30 января сказал первый заместитель руководителя Антимонопольной службы Назар Одиназода.

«Руководство компании «Фароз» по этому вопросу к нам не обратилось. Решение о стоимости медсправки принято Минздравом совместно с фирмами, принадлежащими компании «Фароз», - отметил он.

Сегодня за справки форм 026 и 038 берут 96 сомони – 48 из них нужно платить в кассе поликлиники, другие 48 наличными нужно отдать в лаборатории. Чтобы открыть санитарную книжку, в лаборатории требуют от 32 до 38 сомони, а в поликлинике 67 сомони.

Назар Одиназода, замглавы Антимонопольной службы пообещал, что ведомство проведет соответствующую проверку в рамках законодательства Республики Таджикистана, тем более, что "компания «Фароз» не входит в список компаний-монополистов страны".

Цены на услуги автодрома согласованы

На пресс-конференции также речь шла о другом бизнесе компании «Фароз» - сети автодромов и автошкол, в деятельности которых Антимонопольная служба не нашла нарушений.

На вопрос журналистов: "Почему цены на услуги автошкол такие дорогие?", первый заместитель руководителя Антимонопольной службы Назар Одиназода ответил, что "в этом плане все нормально". «Цены согласованы с нами, здесь нет нарушений закона», - сказал он.

В Таджикистане до начала 2016 года рынок этих услуг в стране был многообразен и состоял из более 300 автошкол.

В 2018 году совместная комиссия из нескольких правительственных учреждений провела массовую инспекцию школ и отозвала лицензии на основании низкого качества обучения у ряда автошкол. Те немногие школы, что остались на рынке, обязали вести занятия на автодромах «Фароза».

Сегодня на автодромах созданы современные условия для сдачи экзаменов, но соответственно и повысились цены за услуги.

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