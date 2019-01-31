Боец ММА Хабиб Нурмагомедов станет ведущим второго сезона телевизионного проекта "The Nomads" - реалити-шоу на Kazakh TV. Съёмки ведутся вблизи села Балкашино Акмолинской области Казахстана.
Об этом в интервью BNews.kz сообщил аким Сандыктауского района Асылбек Исмагамбетов.
"Одним из ведущих второго сезона телепроекта станет знаменитый Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в лёгком весе, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион России по боевому самбо, обладатель кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою. Сандыктауцы в предвкушении", - рассказал Исмагамбетов.
Организаторы "TheNomads" планируют приехать в Сандыктау для съёмок второго сезона уже в мае. Первая серия проекта будет готова уже в феврале. Всего, по словам акима, их будет 14.
"Пока ждём, присматриваем за строениями: мы помогали им возводить старинные крепости, жилища, воссоздавать весь этот средневековый колорит. Местные жители мечтают сняться в массовке. Нам обещали провести кастинг", - отметил он.
Первый сезон шоу вёл казахстанский боксёр, олимпийский чемпион Бахтияр Артаев.
Телепроект транслируется в 118 странах мира. Его режиссирует известный по ТВ-шоу "Криминальная Россия", "Бульдог-шоу", "Камеди вумэн" Кирилл Кузин. Автором проекта и продюсером является Елена Гомер.
В проекте участвуют спортсмены и олимпийские чемпионы из разных стран мира. Игра проходит в экстримальной форме. Препятствия, которые преодолевают команды, требуют не только безукоризненной физической подготовки, но и интеллекта, знания быта, обычаев и традиций казахского фольклора. Так организаторы пропагандируют традиции и быт кочевых народов во всём мире.
Хабиб Нурмагомедов — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в легком весе. Провел 27 боев, во всех одержал победы. Накануне стало известно, что боец дисквалифицирован на девять месяцев атлетической комиссией штата Невада (NSAC) и оштрафован на $500 тыс. после скандального боя с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся в октябре прошлого года. Тогда Нурмагомедов после победы над соперником бросился на представителей команды ирландца.
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