АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 31 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
- Пресс-конференции на сегодня: Перед журналистами отчитаются руководства Счётной палаты, Комитета по продовольственной безопасности, Национального центра тестирования, а также Уполномоченный по правам человека.
- В посольстве Франции в Душанбе пройдет ночь идей “Женщины и искусство». В Программе вечера выставка молодых таджикских художников, дебаты (на французском, таджикском, русском и английском языках) и показ короткометражных фильмов. Начало в 18.00. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться онлайн, заполнив нижеуказанную форму. https://bactria.tj/fr/la-nuit-des-idees
ДЕНЬ В ИСТОРИИ –31 ЯНВАРЯ
1927 – Образован Исфаринский район Таджикистана (ныне в составе Согдийской области).
2002 – В Таджикистане введена в строй первая цифровая телефонная станция.
2009 - Государственное унитарное предприятие (ГУП) «Таджикгаз» преобразовано в Открытое Акционерное Общество (ОАО) «Таджиктрансгаз».
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 31 ЯНВАРЯ
1935 – Родился русскоязычный писатель и журналист Таджикистана Борис Пшеничный, длительное время являвшийся главным редактором газет «Комсомолец Таджикистана» и «Коммунист Таджикистана».
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
По Хатлонской области – Облачно, долинах дождь, в предгорных районах осадки (дождь, снег), ночью местами сильный, лишь во второй половине дня преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 7-12 тепла, в предгорьях ночью и днем 0-5 тепла.
По Согдийской области – Облачно, в долинах дождь, в горных и предгорных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 4-9 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем -4+1.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Облачно, в отдельных районах снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 мороза, днем 3-8 мороза, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, днем 10-15 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах дождь, в горных районах снег, ночью местами сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем -3+2.
По городу Душанбе – Облачно, ночью и утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 7-9 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, дождь, во второй половине дня без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 3-5 тепла, днем 5-7 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 9-11 тепла.
По городу Хорог – Облачно, временами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 мороза, днем 3-5 мороза.
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