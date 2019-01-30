Аким Егиндыкольского района в Акмолинской области Казахстана Ерлан Исабеков преподает жителям своего района английский язык.

Главой района он был назначен в 2018 году. И чтобы наладить диалог с местными жителями, аким решил применить нестандартную практику, передает kaktakto.com.

Он организовал уроки английского языка для всех желающих. На занятия приходят от 15 до 60 человек. Здесь аким вместе с жителями не только изучает грамматику, поет песни, но и развивает навыки говорения и аудирования. А еще обсуждают насущные проблемы района, конечно же, тоже на английском.

Как рассказывает сам Исабеков, сначала жители отнеслись к его идее очень настороженно. Первое время люди приходили просто посмотреть на акима, который взял на себя функции учителя.

Ерлан Исабеков Фото Total.kz

Сейчас уже приходят с конкретным желанием выучить язык. Среди изучающих не только молодежь, но и люди старшего возраста.

Ерлан Исабеков родился в Алматинской области, окночил Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Выпускник государственной программы «Болашак», в 2012 году получил степень магистра экономики в престижном университете в Джорджтауне.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.