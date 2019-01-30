Госслужащие в Казахстане должны носить одежду отечественного производства, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании правительства, передает КазТАГ.
«Одежда - все у нас привозится из-за рубежа. Ладно, есть модницы, модники, им подавай «Шанель». Вчера на встрече молодежи на выставке мне показали отличные костюмы и обувь. Просто не обращаем внимание. Почему их не развиваем, Ербол (заместитель премьер-министра Ерболат Досаев)? Ты вообще не занимаешься этим», — подчеркнул Назарбаев.
В свою очередь, Ерболат Досаев заверил главу государства, что данный вопрос предусмотрен в госпрограммах на ближайшее время.
«Понятно, мы сегодня импортируем, вы правильно говорите, Нурсултан Абишевич. Все, конечно, мы производить не будем, но необходимый уровень производства товаров для населения в программе предусмотрен», - сказал Досаев.
«Надо пропагандировать собственную продукцию. Вот сидящие здесь должны прийти в отечественных костюмах. Ничего страшного нет. В мире существует одежда, особенно для госслужащих. И мы поддержим отечественную легкую промышленность», - добавил Назарбаев.
Глава государства и сам популяризирует одежду отечественного производства. Несколько лет назад казахстанский дизайнер Айжани Нурланова рассказывала, что президент носит созданные ею костюмы, стоимость которых не превышает 45 тысяч тенге ($118). После того как Назарбаев начал выходить в них в свет, аналогичные костюмы, со слов дизайнера, стали заказывать и чиновники. «Поначалу они покупали наши костюмы, так сказать, для галочки, чтобы поддержать призыв президента. Но как только госслужащие убедились в качестве товара, пришли заново и стали заказывать по 3-4 костюма сразу», — добавила она, передает ИА "Фергана".
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Хадамоти зиддиинҳисорӣ: Ҳоло сим-кортҳо гарон намешаванд
Тоҷикистон аз нигоҳи Галим Фасхутдинов. Суратҳои ҷолибтарини рӯзноманигор
Прокурори Хатлон: Судяи суди Ҷалолиддини Балхӣ барои содир кардани ҷиноят аз вазифа озод гардид
Вазорати нақлиёт дастӣ тозакунии роҳи Хоруғро бардурӯғ унвон кард
Сокинони Тоҷикистон аз ҳисоби худ 605 км роҳро таъмир кардаанд
Карам, техника, билетҳо: соли гузашта чиҳо аз ҳама бештар қимат шуданд?
Боз чанде аз роҳҳои Тоҷикистонро пулакӣ карданианд
Дар Тоҷикистон ҳар нафар метавонад ба ҷустуҷӯ ва коркарди тилло машғул шавад
Зинаи 152-юми Тоҷикистон дар Индекси дарки коррупсия
Соҳибкорони тоҷик дар Сурхондарё дармонгоҳу меҳмонхонаҳо сохтанианд
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста