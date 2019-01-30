В центральных мечетях Узбекистана посетителям с дефектами слуха тексты пятничных проповедей будут транслироваться в прямом эфире и переводиться сурдопереводчиком, передает ИА "Фергана".

Теперь люди, имеющие проблемы со слухом, в специально отведенных местах смогут через мониторы не только наблюдать за имамом, читающим молитвы, но и понимать сказанные им слова: на экранах транслируется молитва, а стоящий рядом сурдопереводчик жестовым языком излагает ее содержание.

Сурдопереводы впервые были показаны в мечети Шейха Зайниддина в Ташкенте, Центральной мечети Чирчика и мечети Ходжи Исхака Вали в Самаркандской области.

На таких мечетях будут установлены международные знаки, указывающие, что для людей с ограниченными возможностями определенной категории имеются специальные помещения.

1 февраля в 25 соборных мечетях республики будут организованы специальные сурдопереводы с пятничных проповедей. Проект планируется реализовать в каждой области республики.

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