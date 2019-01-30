Популярные джазовые исполнители Таджикистана рассказали, что такое джаз, слушают ли его у нас и, если да, то кто.

Юлия Багданавичуте:

- Джаз – интеллектуальная музыка, а, значит, априори он не может быть для всех. К нему нужно прийти, созреть, дорасти. Возможно, поэтому его начинают слушать в более зрелом, осознанном возрасте. Редко, когда молодежь воспринимает это музыкальное направление. Они больше слушают рэп и попсу.

Я тоже не всегда любила джаз. Раскусила его прелесть я только в 2014 году, когда посетила Всемирный джазовый фестиваль в Калининграде, на который съехались исполнители настоящего, профессионального джаза со всего мира. Их исполнение не могло не затронуть глубинные струны моей души. С тех пор я с джазом по-настоящему и надолго.

В масштабах Таджикистана, в сравнении с Европой и даже Россией, джаза мало. Мало групп и исполнителей, мало джазовых фестивалей, да и что скрывать, мало целевой публики. А чтобы его стало больше, нужна комплексная поддержка министерства культуры, радио и телевидения.

Икбол Завкибеков:

- Джазовое музыкальное направление в Таджикистане было хорошо развито в советский период: были сильные музыканты, которые объединялись в группы и создавали настоящую музыку. Но потом они разъехались, и джаз как таковой почти исчез на какое-то время. Хорошо, что ненадолго, потому что сейчас он переживает новое рождение, если мы говорим о профессиональной джазовой музыке. Каждые два года в стране проводится Международный фестиваль джаза, инициатором которого является группа «Авесто». Судить о его успехе можно хотя бы по тому факту, что залы обычно на этих фестивалях полные. Причем, приходят как молодые люди, так и те, кто постарше.

На вопрос, что такое джаз, легендарный музыкант Луи Армстронг как-то ответил: "Если вы спрашиваете, то никогда не поймете, что это".

Несколько лет назад совместно с музыкантами Давлатом Назри и Зарифом Пулодовым мы создали творческий проект «Мизроб», с которым путешествовали по соседним странам. Так вот могу сказать, что в Бишкеке джазовое движение очень развито. Там даже есть свой джазовый клуб, в который ходят люди, которые не могут жить без джаза. Вроде бы мы находимся недалеко друг от друга, а ситуации совсем разные.

Я тоже не мыслю своей жизни без джаза: люблю его за свободу, возможность импровизации, многогранность.

Джасур Халилов, группа «Авесто»:

- Таджикистан всегда был одной из музыкальных сокровищниц мира, и для того, чтобы этот статус поддерживать, нужно по чаще проводить различные музыкальные фестивали. Как-то давно, лет 10 назад, у нас возникла идея создать в Таджикистане международный музыкальный фьюжен фестиваль, который так органично прижился среди музыкантов и публики, что стал традиционным.

В этом году, в апреле, мы проведем уже шестой такой фестиваль.

Под джаз-фьюжен я подразумеваю музыкальный жанр, соединяющий в себе элементы джаза и музыки других стилей, обычно поп, рок, фолк, регги, метал, электронной, этнической музыки и др. Фьэжен группы «Авесто», например, рождается благодаря коллаборации народной музыки в современной обработке.

Другими словами рождается оригинальный музыкальный справ, который интересен слушателям разных народов и национальностей.

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