Следственный комитет предъявил сенатору Рауфу Арашукову обвинения по трем статьям УК РФ, в том числе в организации преступного сообщества и убийстве.
По версии следствия, Рауф Арашуков причастен к убийствам активиста молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и советника бывшего главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова. Также сенатора обвиняют в давлении на свидетеля убийства Жукова, передает Медуза.
Следователи допрашивают Рауфа Арашукова в качестве обвиняемого. На время допроса сенатору предоставили переводчика, поскольку Арашуков заявил, что не владеет русским языком в достаточной мере.
Отец сенатора Рауль Арашуков подозревается в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он связан с хищением природного газа у компании «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей.
Напомним, Рауф Арашуков был задержан сегодня прямо в зале заседаний Совета Федерации после того, как парламентарии по просьбе Генпрокуратуры лишили его неприкосновенности. Отца сенатора Рауля Арашукова задержали также сегодня в одном из офисов «Газпрома» в Петербурге.
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Гость24
Аза. У нас сенаторы в Совете Федерации не владеют русским языком. А как тогда он вообще туда попал, если это было одним из требований. Потрясающе