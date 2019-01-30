Таджикистан и Украина обсуждают возможность восстановления прямого авиасообщения между двумя странами, которое было приостановлено несколько лет назад.
Этот вопрос обсудили в минувший понедельник на встрече Временный поверенный в делах Украины в Таджикистане Виктор Семенов и министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёрзода, сообщает посольство Украины в Душанбе.
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили перспективы и пути дальнейшего взаимовыгодного развития украинско-таджикского сотрудничества в транспортной и инфраструктурной сферах.
«Отдельное внимание во время встречи было уделено вопросу возобновления прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Таджикистан, которое было прекращено по ряду объективных обстоятельств несколько лет назад», - говорится в сообщении.
Напомним, Соглашение между правительствами Украины и Таджикистана о воздушном сообщении было подписано 7 марта 2008 года. Оно действовало до февраля 2013 г.
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