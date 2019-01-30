В начале года мэр Душанбе Рустам Эмомали принял решение изменить дизайн всех столичных такси. Он поручил всем предприятиям, которые занимаются извозом пассажиров, до 15 июня этого года покрасить свои автомашины в соответствии с утвержденным дизайном.
Компания «Рахш-такси» одна из первых приступила к изменению своих автомобилей. Предлагаем вам посмотреть на новый дизайн столичного такси.
О том, что все душанбинские такси будут одинакового цвета, стало известно в конце прошлого года. Столичная администрация провела конкурс на лучший дизайн такси, выбрала победителя и утвердила новый внешний облик для душанбинский перевозчиков. Все такси в столице до 15 июня этого года будут жёлто-белого цвета, с указанием названия компании, которой принадлежит автомобиль.
Компания «Рахш-такси» одной из первых приступила к замене дизайна, скоро все её автомобили будут «перекрашены» в соответствии с новым дизайном.
Посмотрите, как будут выглядеть автомобили компании «Рахш-такси».
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Кулли ахбор
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Предприниматель4
поподалово для таксистов. если 4000 такси умножим на 2000 сомони то в итоге 8 лимонов. А так ли срочно надо было это?
Читатель Предприниматель2
Судя по сумме, которую вы вывели, надо было срочно